Un avió amb destinació a Barcelona fa mitja volta a causa de la diarrea d'un passatger que hi havia «per tota la cabina»

En arribar a Atlanta de nou, diversos treballadors van desinfectar l'aeronau durant hores

Actualitzada 04/09/2023 a les 21:17

L'Airbus A350 de Delta Airlines, que va sortir el divendres des d'Atlanta i tenia com a Barcelona, es va veure obligat a donar mitja volta a causa de la diarrea que patia un passatger. Fonts de l'aerolínia han explicat a Europa Press que el propi pilot va catalogar la situació com un «risc biològic» i va parlar amb la torre de control per a demanar permís i tornar a l'aeroport de sortida.En arribar a Atlanta de nou, diversos treballadors van desinfectar l'aeronau durant hores. El contratemps va obligar a modificar els temps en el vol i molts usuaris es van prendre amb humor l'incident, deslligant una onada de memes.