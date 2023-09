Mor el pilot d'una avioneta en accidentar-se durant una festa de revelació del sexe d'un nadó

L'avioneta va patir una fallada mecànica i va acabar estavellant-se en una hisenda situada a uns metres de la celebració

Actualitzada 04/09/2023 a les 16:23

| Avioneta se estrella durante una fiesta de revelación de género en Sinaloa, México.

pic.twitter.com/YdOfWm6Ff0 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 3, 2023

El pilot d'una avioneta, que havia estat contractat per a revelar el sexe d'un nadó en una festa, ha mort aquest dissabte a Sinaloa (Mèxic) després que el vehicle caigués i s'estavellés sobre uns cultius agrícoles, segons informa L'Universal. L'home va ser contractat per una parella per a revelar el sexe del seu futur nadó a través de la utilització del tradicional fum de color, rosa per a nena i blava per a nen.Aquest tipus de festes són molt populars als EUA i altres països, on es coneixen com a 'gender reveal' —revelació de gènere—. No obstant això, segons després d'haver deixat sortir la fumera rosa, l'avioneta va sofrir una fallada mecànica i va acabar estavellant-se en una hisenda situada a uns metres de la celebració. El pilot va ser atès per membres de Creu Roja i Protecció Civil, els qui li van traslladar a un hospital del municipi de Navolato. No obstant això, l'home va morir als pocs minuts d'arribar.