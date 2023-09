En aquest punt la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor per circular a 192 quilòmetres per hora per la C-14 a Peramola, a l'Alt Urgell. Es tracta d'un home de 46 anys que va ser detectat aquest diumenge durant un control preventiu de velocitat que s'havia muntat a l'altura del quilòmetre 147,1 de la carretera en qüestió.En aquest punt la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora. El conductor ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible i haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.