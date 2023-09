La URV i Repsol impulsen el projecte divulgatiu Castells de Ciència

Descobrir la química que genera un castell, calcular la seva dificultat o com influeix l'arquitectura són alguns dels exemples que destil·la el projecte

Actualitzada 04/09/2023 a les 11:13

Projecte premiat per l'Estat espanyol

Física, sociologia, història, química, matemàtiques o psicologia. El món casteller explicat des de dotze disciplines científiques diferents és el resultat de Castells de ciència, una iniciativa de divulgació científica impulsada fa dos anys per la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la URV i la Càtedra per a l'Estudi del Fet Casteller de la Universitat amb el suport de Repsol. El patrocini de Repsol per a aquesta edició es xifra en 10.000€. El projecte té per objectiu fer divulgació científica a partir d'un fenomen cultural, multitudinari, arrelat al territori i reconegut tradicionalment, com són els castells. La iniciativa, que consta de vídeos, textos, pòsters i intervencions efímeres, a més d'un cicle de xerrades sobre ciència i castells, continua endavant amb la incorporació de noves disciplines i accions divulgatives.Quina energia acumula un tres de deu amb folre i manilles pel sol fet de carregar-lo? La resposta a aquesta pregunta es pot trobar en la física. Gràcies a l'arquitectura es coneix que els castells utilitzen elements que tenen les catedrals gòtiques com els arcbotants i els contraforts per donar estabilitat a la construcció. A través de la química, el projecte ha mostrat com les reaccions bioquímiques del cos estan molt presents en una diada castellera, i com aquestes van canviant durant els diferents moments de la construcció d'un castell. Aquesta és l'ànima del projecte: entendre conceptes científics gràcies als castells.Els continguts científics del projecte s'han generat a partir del coneixement d'investigadores i investigadors de la URV, que han participat en cadascuna de les disciplines aportant el seu coneixement científic i avalant els continguts divulgatius. La seva expertesa ha permès elaborar tots els materials que s'han creat: cartells il·lustrats que s'han repartit per mobiliari urbà de ciutats com Tarragona, Valls i Reus; vídeos de curta durada amb il·lustracions animades i textos divulgatius que parlen sobre cada disciplina en més profunditat o accions efímeres con vinils posats a places castellers de diferents ciutats relacionant els castells i la literatura.Tots aquests materials, recollits a la pàgina web del projecte, expliquen conceptes inicialment complexos de forma comprensible. L'objectiu no és un altre que introduir la ciència en el món dels castells i fer-la entendre, a través de llenguatge comprensible, a públic no expert en els diferents temes que s'hi tracten. Tots els materials generats en el marc del projecte s'han traduït a l'espanyol i a l'anglès i fins ara s'ha parlat sobre dotze disciplines: arquitectura, sociologia, química, antropologia, psicologia, física, nutrició, matemàtiques, infermeria, literatura, història i filologia catalana.En el marc del projecte també s'ha dissenyat un cicle de converses itinerants sobre castells i ciència, conduïdes pel periodista casteller i col·laborador del Diari Més Carles Cortès, que col·labora amb la iniciativa. Aquestes trobades informals i participatives ja s'han fet a Tarragona i Valls i està previst organitzar-les properament en altres ciutats de fora de la demarcació.La singularitat del projecte, la diversitat de disciplines que s'hi ha incorporat i els múltiples formats en què s'ha fet la divulgació va fer que Castells de ciència fos reconegut com a projecte destacat durant la trobada d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació que l'octubre passat es va fer a la Universitat de la Laguna. Allà s'hi va donar cita personal d'Universitats i centres de investigació de l'Estat espanyol que es dedica a la comunicació i la divulgació científica. La iniciativa va ser la millor valorada d'entre els 33 propostes que s'hi van presentar a aquest congrés, organitzat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació.