La marca Seat desapareixerà en el futur, segons el CEO de Volkswagen

Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, ha realitzat unes declaracions que han fet saltar les alarmes, però Seat les ha desmentit i han dit que és «malentès»

Actualitzada 04/09/2023 a les 19:48

El Saló Internacional de l'Automòbil de Munic (IAA Mobility 2023) està donant molt a parlar, i més amb la bomba que ha caigut aquesta tarda, tot i que al final s'ha quedat en un esglai. El CEO de la companyia matriu Volkswagen, Thomas Schäfer, ha comentat que «l'horitzó de Seat es dibuixa amb el nom de Cupra», alguna cosa que ha donat peu a entendre que la marca Seat seria reemplaçada per Cupra al final d'aquesta dècada.No obstant això, hores després, part de l'equip de SEAT ha confirmat que aquestes declaracions han estat un «malentès» i que la trajectòria de la casa no anava a ser aquesta. És més, el mateix directiu ha assegurat que «Seat continua sent una marca molt competitiva» i que «l'està fent molt bé».L'equip de Seat amb el qual hem pogut parlar en directe ha confirmat que la frase del CEO de Volkswagen ha estat un malentès, a causa d'una frase malinterpretada que el directiu hauria pronunciat en el context d'una taula rodona durant el Saló.Un dels factors que, no obstant això, han donat peu a malentendre les paraules de Schäfer és que, a Munic, tant Volkswagen com Cupra han presentat prototips com l'ID. GTI Concept i el Cupra DarkRebel, vehicles que encaren clarament el futur de totes dues companyies i busquen acostar als clients el que poden esperar dels futurs models que vagin presentant totes dues companyies. Seat, per part seva, no ha presentat cap projecte d'electrificació futura en el context d'aquest Saló.Cupra continuarà sent la marca esportiva (llevant Porsche) del grup Volkswagen, Skoda serà la més accessible per al gran públic, Audi la marca més Premium i la mateixa Volkswagen una intermèdia.Oliver Blume, conseller delegat del Grup Volkswagen, ha assegurat que amb el disseny dels seus nous prototips busquen diferenciar-se d'altres marques i ha dit que la nova estratègia serà centrar-se en el disseny i cobrir amb això tots els segments de clients a través de la seva reestructuració de marques.Pel que respecta a Cupra, la signatura ha presentat en el Saló de Munic el citat prototip DarkRebel, un esportiu i totalment elèctric que té dues places i unes portes que obren cap amunt fins a una altura de 2,2 metres. És un autèntic espectacle al més pur estil 'Batmobile'.