Figueres: Detinguts dos sicaris que formaven part d'un grup que va intentar matar un empresari a València

La Guàrdia Civil també ha detingut dos homes més i ha requisat dues armes de foc amb munició

Actualitzada 04/09/2023 a les 15:55

La Guàrdia Civil ha detingut a Figueres dos sicaris que formaven part d'un grup criminal que va intentar assassinar un empresari a Puçol, València. Tot plegat va passar el desembre passat quan la víctima va arribar amb el seu cotxe davant del seu negoci i dos homes en una moto van aturar-se davant seu i el van disparar amb una pistola.El tret va fregar l'empresari que va poder escapar abans que els dos sospitosos intentessin tornar-lo a matar. Després de la denúncia de la víctima i fer les investigacions pertinents, la Guàrdia Civil ha acabat detenint dos homes a Figueres i dos persones més a Sollana (València), com a responsables de l'intent d'assassinat de l'empresari.La investigació va permetre als agents identificar la moto amb la que s'havia comès l'intent d'homicidi. A partir d'aquí es va saber que es tractava d'un grup de sicaris de nacionalitat colombiana establerts a Sollana i Figueres. La investigació va revelar que els responsables portaven tres mesos seguint els moviments de l'home, per saber els seus costums i horaris, per tal de perpetrar l'assassinat. Dels quatre detinguts, una és una dona que era la que s'ocupava de donar cobertura al grup.A més, també era la que rebia pagaments per tal de portar a terme l'assassinat. En total els detinguts havien de rebre fins a 30.000 euros per matar l'empresari i, de moment, ja n'havien cobrat la meitat i l'altra meitat un cop mort. Les detencions s'han precipitat davant del perill que corria l'empresari, ja que els sicaris tenien previst intentar matar-lo de nou aquest estiu. De fet, la banda va haver de fer venir un altre home de Colòmbia a perpetrar l'assassinat, ja que un dels que estava previst que ho fes estava convalescent per una operació.La investigació policial ha acabat amb cinc entrades i registres -dos a Sollana i tres a Figueres- on s'hi ha trobat dues pistoles amb munició i una d'elles amb silenciador. També hi ha trobat una targeta de visita amb la direcció i el telèfon de l'empresa de la víctima, un plànol manuscrit de Puçol, la moto amb la que circulaven el dia de l'intent d'assassinat i el cotxe que donava cobertura als sicaris. Després de declarar davant del jutge de guàrdia de Massamagrell, tres dels arrestats han entrat a presó preventiva i un ha quedat en llibertat amb càrrecs.