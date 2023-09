Alacant: Detingut per robar i matar gats a trepitjades d'una protectora d'animals

L'individu va resultar ser un home de 28 anys resident del Verger i podria ser reincident

Un individu que podria ser reincident

Agents de la Guàrdia Civil han detingut un home de 28 anys per la seva presumpta participació en el robatori de tres gats i la mort d'un altre a l'interior de les instal·lacions d'una protectora d'animals de la comarca alacantina de Marina Alta. A més, suposadament dos dels felins sostrets també haurien mort a les mans de l'acusat.La recerca es va iniciar el passat 26 de juliol, quan la Guàrdia Civil, per mitjà de la denúncia d'una protectora d'animals, va tenir coneixement del robatori d'un gat i de la mort d'un altre felí per part d'una persona sense identificar a l'interior de les seves instal·lacions, segons ha indicat la Benemèrita.La Patrulla de Protecció de la Naturalesa (Paprona) del Verger (Alacant) va iniciar una sèrie de recerques per a donar amb l'autor dels fets, a causa de la gravetat de la situació. Els agents van dur a terme una sèrie d'entrevistes amb diverses protectores d'animals de la zona i van sol·licitar col·laboracions amb les Policies Locals de la comarca. A través d'aquesta col·laboració, i amb l'ajuda de la Policia Local del Verger, van identificar al presumpte responsable d'aquests actes.L'individu va resultar ser un home de 28 anys i resident del Verger. Els investigadors van comprovar que, anteriorment, aquesta persona havia adoptat un altre gat d'una altra protectora diferent i posteriorment havia comunicat el seu extraviament per a sol·licitar una nova adopció. La protectora, al no veure creïble la seva excusa sobre la desaparició, li va denegar la nova adopció.El dia 1 d'agost, després d'obtenir suficients proves que ho vinculaven als fets denunciats, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció de l'home a les instal·lacions oficials del Verger. A l'home se li imputen càrrecs per robatori amb força i maltracte animal, aquest últim amb resultat de mort d'un felí. El detingut i les diligències instruïdes han estat posades a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 del Partit Judicial de Dénia (Alacant).Després de realitzar recerques addicionals, els agents van obtenir indicis que suggerien que el detingut suposadament hauria pogut realitzar actes similars en el passat. En concret, van constatar que, durant el mes de juliol, l'acusat havia sostret altres dos gats de la mateixa protectora d'animals. Posteriorment, aquests animals haurien mort a les mans del sospitós i els seus cossos haurien estat abandonats en la rodalia de les instal·lacions de la protectora afectada i del seu domicili.