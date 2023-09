Una experta en viatges alerta del que mai has de fer en un aeroport

La 'tiktoker' Marta Travels publica en un vídeo la seva experiència.

L'estiu és l'època en la qual més viatges es produeixen i encara que setembre és el mes de la tornada a casa per excel·lència, encara són moltes persones les que estan de vacances.Si agafarem un avió, és important no cometre cap error a l'hora de fer l'equipatge, perquè ens poden sortir molt cars.L'experta en viatges Marta Travels ha publicat un vídeo en la xarxa social de clips curts TikTok en el qual explica la seva última experiència en un vol i què és el que mai s'ha de fer.«Acabo d'aprendre una lliçó en l'aeroport que espero que la tingueu en compte», diu Marta Travels en el vídeo. «Hi havia una maleta, era aquí», va dir l'experta.La tiktoker va dir a un dels policies que hi havia una maleta sense amo i que per a comprovar de qui era la va aixecar. Després, l'agent li pregunto que qui havia tocat aquest equipatge i el problema va començar perquè una altra de les passatgeres la va assenyalar directament.«Jo li vaig dir sí però no és meva», compte. Llavors va aparèixer la propietària de la maleta, que estava acabant de passar el control de seguretat. Va ser quan el policia li va donar el consell: «Mai tocs res que no sigui teu i, sobretot, abans de passar el control, perquè mai saps el que pot portar».Li va advertir també d'una altra qüestió: «En cas de tu la toquis, encara que no sigui teva, depèn del que porti poden inculpar-te fins i tot a tu». «Mai toqueu alguna cosa abans de passar el control», conclou.