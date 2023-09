Un nou medicament provat en ratolins redueix l'obesitat i els nivells de colesterol

Actualitzada 03/09/2023 a les 13:12

Revertir l'obesitat

L'obesitat és una patologia cada vegada més freqüent en molts països desenvolupats i que té serioses conseqüències per a la salut, incloent-hi un augment important en la mortalitat per malalties cardiovasculars o per càncer. Encara que el tractament es basa en general en gran manera en les intervencions sobre factors de risc modificables com la dieta o l'estil de vida, els investigadors continuen explorant altres opcions com són les estratègies farmacològiques.Així, un nou estudi publicat en la revista acadèmica PNAS Nexus ha descrit un mètode que empra un 'vehicle' basat en nanogel per a administrar un medicament directament en el fetge del pacient, aconseguint de manera efectiva revertir la malaltia i altres condicions com el colesterol elevat. Aquests resultats, ara com ara, s'han aconseguit sobre models animals (ratolins).El fàrmac, exposa el treball, pertany a una família de medicaments coneguts com tiromiméticos, que no són una altra cosa que substàncies que imiten a l'hormona tiroidal sintètica i que es venien considerant una forma potencial d'atallar problemes com l'obesitat, la diabetis de tipus II, el colesterol elevat, la esteatohepatitis associada a la disfunció i altres desordres de tipus metabòlic. No obstant això, per a garantir la seguretat d'aquest enfocament és fonamental aconseguir elaborar teràpies dirigides, cosa que significa que la medicina s'administri exclusivament en aquella part de l'organisme que ha de rebre els efectes del tractament.Per a aconseguir-ho, aquests autors van elaborar un 'vehicle' a base de nanogels que es dirigeix de manera selectiva al fetge, i van comprovar l'eficàcia de la combinació en ratolins als quals se'ls havia induït obesitat i nivells excessivament elevats de colesterol proporcionant-los una dieta elevada en greix, sucre i colesterol.Mitjançant aquest mètode, els investigadors van aconseguir revertir l'obesitat dels ratolins fins i tot sota la continuació de la mateixa dieta que els va induir l'obesitat en primer lloc. De la mateixa forma, els models animals van experimentar un descens en els seus nivells de colesterol i en els marcadors de la inflamació en el fetge.Encara que es tracta de resultats molt prometedors, cal assenyalar que la teràpia encara està lluny d'aconseguir la realitat clínica, i haurà de passar per diverses fases experimentals més incloent assajos clínics que testin la seva seguretat i la seva eficàcia en éssers humans.