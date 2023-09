Un nou estudi revela un signe primerenc de la demència i que té a veure amb les cames

No té cura, però un diagnòstic primerenc pot ajudar els pacients a controlar els efectes de la malaltia

Actualitzada 03/09/2023 a les 16:56

La detecció precoç de la demència pot ser molt útil a l'hora de tractar els seus símptomes. Encara que és possible que es coneguin molt bé els signes principals, com la pèrdua de memòria, la dificultat per a concentrar-se i la falta de judici, un estudi recent revela que un senyal d'alerta radica en la forma en què camina el pacient.La demència no té cura, però un diagnòstic primerenc pot ajudar els pacients a controlar els efectes de la malaltia.L'estudi va suggerir que caminar més lent en la vellesa podria ser un senyal d'alerta de demència. Les troballes, publicats en JAMA Network Open suggereixen que la deterioració cerebral pot impedir la capacitat d'una persona per a caminar.L'estudi, realitzat per la Universitat de Minnesota i la Universitat de Monash, va examinar a 17.000 participants majors de 75 anys i va monitorar la seva velocitat en caminar i la seva funció cognitiva durant un període de set anys.Els investigadors van descobrir que aquells que perdien 0,05 metres per segon del seu ritme cada any tenien signes de deterioració mental.Els investigadors van dir que això podria deure's a un vincle entre la deterioració cerebral que afecta les àrees involucrades en el control de la marxa i el ritme. Es va descobrir que aquells que presentaven una disminució tant en la cognició com en la velocitat en caminar tenien un major risc de demència.En aquest grup, denominat «doble declinant», es van detectar al voltant de 178 casos de la malaltia, la qual cosa representa el 11,3% del nombre total de participants en l'estudi. Aquells que no van mostrar cap deterioració en la cognició o la marxa tenien menys probabilitats de tenir la malaltia: només el 0,3% va ser diagnosticat.L'estudi no va trobar un vincle més general entre la velocitat en caminar i el risc de demència. Va trobar que aquells que van disminuir la velocitat, però que encara no mostraven signes de deterioració cognitiva, tenien un risc similar al d'aquells la velocitat dels quals en caminar continuava sent la mateixa.Encara així, una disminució tant en la cognició com en la velocitat en caminar podria advertir de demència, segons els investigadors, els qui suggereixen que la velocitat i la memòria poden ser la millor manera d'avaluar la deterioració cognitiva.L'estudi va ser dirigit per la doctora Taya Collyer, de la Universitat de Monash, i va concloure: «L'associació entre dominis (del cervell), com la velocitat de processament i la fluïdesa verbal, amb la marxa s'ha explicat per l'encreuament de les xarxes subjacents o la patologia».«Aquests resultats ressalten la importància de la marxa en l'avaluació del risc de demència. Suggereixen que la disminució dual en la velocitat de la marxa i la mesura de la memòria poden ser la millor combinació per a avaluar la disminució futura», conclou Collyer.