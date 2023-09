Feijóo sí que presidirà la reunió ordinària del Comitè de Direcció

Actualitzada 03/09/2023 a les 19:00

El PP ha decidit ajornar la Junta Directiva que s'havia de celebrar aquest dilluns pels efectes de la gota freda a Madrid. Els populars prenen aquesta decisió per «evitar desplaçaments de risc en un moment meteorològicament advers», segons han informat fonts del partit. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí que presidirà la reunió ordinària del Comitè de direcció.Precisament, aquest diumenge l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, també ha fet una crida ciutadana a no sortir de casa per la previsió de fortes pluges a la capital espanyola.