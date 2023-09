Descobreixen efectes antiinflamatoris en el cànnabis

Fins ara només s'havien descrit possibles usos medicinals de la planta com a analgèsic i antiespasmòdic

Actualitzada 03/09/2023 a les 11:55

El debat sobre l'ús del cànnabis és complex, i sovint barreja dues realitats molt diferents com són el consum recreatiu i les seves potencials aplicacions medicinals. A mesura que diferents països, com acaba de fer Alemanya, modifiquen les seves legislacions referent a aquesta substància, es fa fonamental una informació honesta i de base científica tant sobre els seus veritables riscos com sobre les seves propietats farmacològiques.En aquesta línia, un nou estudi dut a terme per autors de la Universitat de Jena i publicat en el mitjà especialitzat Cell Chemical Biology ha documentat propietats antiinflamatòries en uns certs components de la planta. Aquests efectes representen una novetat enfront dels descrits fins ara, que inclouen usos potencials com a analgèsic i com a antiespasmòdic.Específicament, aquests investigadors estaven estudiant sobre cultius cel·lulars de quina manera substàncies presents en la planta com el psicoactiu THC o el CBD (disponible de manera legal en un gran nombre de productes no únicament farmacèutics en països com Espanya) actuen sobre les cèl·lules humanes. D'aquesta manera, van trobar que fins a vuit compostos diferents extrets del cànnabis poden inhibir la formació de substàncies missatgeres pro-inflamatòries en les cèl·lules, al mateix temps que potencien la formació de substàncies terminants de la inflamació.En particular el CBD, un dels components amb major promesa en l'àmbit de la farmacologia, semblava ser especialment efectiu a l'hora d'activar enzims que desencadenen l'alliberament de substàncies que indiquen a les cèl·lules immunes la fi del procés inflamatori.Aquestes troballes il·luminen el camí per al desenvolupament de tractaments basats en la planta del cànnabis enfront de determinades afeccions de naturalesa inflamatòria. En aquesta línia, aquests autors subratllen l'especial eficàcia del CBD, una substància amb molts menys efectes secundaris que el THC (i no psicoactiva), per la qual cosa advoquen perquè l'estudi de possibles tractaments se centri en l'ús d'aquest compost.