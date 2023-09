L'educació per a adults s'associa a un menor risc de demència

Els científics creuen que aquestes activitats podrien augmentar la reserva cognitiva, que és una de les maneres que té el nostre cervell per a fer front a la deterioració

En els últims anys, la recerca científica ha anat llançant que un dels factors principals a l'hora de disminuir el risc de patir malalties neurodegeneratives com l'alzheimer o altres formes de demència és mantenir el cervell actiu.Una bona manera de fer això pot ser aprenent noves habilitats. Precisament, un nou estudi publicat en el mitjà especialitzat Frontiers in Aging Neuroscience ha llançat que les persones que reben classes d'adults tenen un menor risc de demència en els cinc anys següents que aquelles persones que no ho fan.Específicament, això és el que es desprèn de l'anàlisi de 282,421 persones que van participar en l'estudi UK Biobank entre 2006 i 2010, quan tenien entre 40 i 69 anys d'edat. A aquests voluntaris se li va realitzar un seguiment mitjà de set anys des d'aquest moment.Sobre la base de la informació continguda en aquesta base de dades, els autors van trobar que l'educació per a adults s'associava amb una major preservació de la 'intel·ligència fluida' (la capacitat dels individus per a resoldre problemes nous o per als quals no es tenen coneixements previs), si bé no es va observar cap benefici respecte al temps de reacció o a la memòria visuoespacial.D'altra banda, van concloure que existeix una associació entre rebre educació en l'edat adulta i un risc un 19% menor de patir demència, si bé els investigadors subratllen que es tracta d'un estudi observacional i per tant no pot descriure una relació de causalitat entre tots dos fenòmens.De fet, no és clar per quins mecanismes l'educació per a adults pot ajudar a reduir el risc de demència. Algunes teories apunten al fet que l'activitat del cervell pot en el llarg termini incrementar la reserva cognitiva del cervell, que és com es defineix la capacitat que té de lluitar amb la deterioració usant vies i circuits alternatius.Sigui com sigui, troballes com aquest serveixen per a sustentar les recomanacions que incideixen en la idoneïtat de mantenir la ment activa de cara a aconseguir un envelliment més saludable i amb major qualitat de vida.