El TSJC condemna una empresa a pagar hores extra a un treballador per no haver-ne dut el registre

Una sentència prèvia atribuïa a l'operari la responsabilitat de comptabilitzar-les i donava la raó a l'empresari

Actualitzada 02/09/2023 a les 17:33

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat una empresa a pagar 1.250 hores extra a un treballador per no haver-ne dut el registre obligatori. Atès que no hi ha aquest informe, responsabilitat de l'empresa des de la modificació de l'Estatut dels Treballadors del 2019, el tribunal considera que s'han de donar per acreditades «totes i cadascuna de les hores que el treballador diu que va fer». En una sentència prèvia, un jutjat donava la raó a l'empresa i afirmava que no es podien pagar les hores perquè no hi havia registre acreditat. Ara el TSJC condemna l'empresa a pagar al treballador 15.212,50 euros més un 10% d'interessos de demora.



El treballador reclamava 1.250 hores extraordinàries dutes a terme des de l'1 de juliol del 2020 fins al 14 de juny del 2021. La sentència de primera instància, però, emesa el 29 d'abril del 2022, no estimava la demanda perquè ni l'operari ni l'empresa -que no es va presentar al judici- no havien acreditat la realització d'hores extraordinàries.El TSJC admet que des del punt de vista de la jurisprudència habitualment havia estat el treballador el que havia de demostrar que havia fet les hores que reclamava. Però alhora recorda que el març del 2019 es va modificar l'Estatut dels Treballadors de tal manera que des d'aleshores són les empreses les que han de dur un registre diari de jornada. Això ha suposat, indica el TSJC, «un gir copernicà» pel que fa a la càrrega de la prova.Per això, indica el tribunal, la no presentació del registre «no pot afavorir mai la part que va incomplir les seves obligacions». I afegeix: «Corresponent a l'empresa i no al treballadors la càrrega de la prova, en el present cas en què l'empresa no va comparèixer a judici, s'ha de tenir per acreditades totes i cadascuna de les hores que el treballador diu que va fer».Per tot plegat el TSJC condemna l'empresa a pagar al treballadors 15.212,50 euros per les 1.250 hores extraordinàries reclamades més un 10% en concepte d'interessos per demora.