Busquen a dos cangurs que es van escapar del Zoo de Castelló

Divendres se'n van escapar quatre, però dos ja han sigut capturats per la Guàrdia Civil

Actualitzada 02/09/2023 a les 17:07

Agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil busquen a dos cangurs dels quatre que aquest divendres es van escapar d'un centre zoològic situat en el terme municipal de Benicarló, a la província de Castelló.Fonts de la Guàrdia Civil, a mitjan matí del divendres van rebre l'avís que quatre cangurs s'havien escapat d'un centre zoològic que es troba en la carretera que uneix les localitats de Peníscola i Vinaròs.Agents del SEPRONA de Vinaròs, al costat de la Policia local i un equip de veterinaris i treballadors d'aquest centre zoològic, denominat Jardín del Papagayo, van establir un dispositiu de cerca dels cangurs.Sobre les 19.30 hores van aconseguir localitzar i capturar a una de les femelles i rescatar a la seva cria que havia caigut de la bossa marsupial i es trobava en una zona de tarongers.Els guàrdies civils, al costat de veterinaris i responsables del zoo, continuen buscant als altres dos animals, una altra femella i la seva cria, que, segons les mateixes fonts, es desplacen a gran velocitat i s'oculten entre la vegetació.Es creu que els dos animals estan, previsiblement, per la zona rural de Peníscola i Benicarló, i confien a trobar-los abans que comencin les fortes pluges previstes per a aquest dissabte en tota la Comunitat Valenciana.La Guàrdia Civil investiga també les causes per les quals aquests quatre animals van poder escapar-se del centre.