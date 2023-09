No tots els aliments conserven les seves propietats

Un dels millors mètodes de conservació dels aliments és la congelació. Ben emmagatzemats i tancats, poden guardar-se durant llargs períodes de temps sense que perdin condicions.Però per desgràcia, no tots els aliments poden conservar-se en el congelador. En un vídeo en TikTok, l'experta en organització en la llar, Neat Caroline, explica quins són.«Quan l'enciam es congela, passa de cruixent a tova», explica. La tiktoker afegeix que tampoc s'ha de guardar salsa en el congelador, ja que «pot quedar aigualida quan es descongela».Així mateix, la majoria de productes lactis no són aptes per a congelar, segons l'experta. «La llet, la crema agra i el iogurt poden separar-se i quallar-se quan es descongelen», va explicar.A més, altres aliments perden el seu sabor quan es cuinen congelats: «Quan la pasta o l'arròs cuit es descongela, té un aspecte massa cuit i sense sabor», diu en el vídeo. A més, va afegir que «congelar el cafè pot eliminar part del sabor i les aromes».Caroline també va desaconsellar emmagatzemar patates en el congelador, ja que poden tornar-se «toves i granulades» una vegada descongelades. Finalment, va advertir: «Quan les begudes enllaunades o embotellades es congelen, potencialment poden explotar».