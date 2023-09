Una perruqueria d'Eivissa cobra més de 6.000 euros a dues clientes

Tot i que els tractaments van ser gairebé els mateixos, a una li van cobrar més de 1.300 euros més que a l'altra

Actualitzada 01/09/2023 a les 17:38

En l'època estiuenca es multipliquen els casos d'estafes a les terrasses i quiosquets: preus fora d'òrbita i tiquets estratosfèrics. Però no només ocorre en l'hostaleria. Posar-se extensions en una perruqueria a Eivissa també pot sortir molt car.Així ho han denunciat dues dones al Periódico de Ibiza y Formentera, a la redacció del qual van enviar dos rebuts que sumen més de 6.000 euros per un dia de perruqueria. I no només això: els van cobrar quantitats diferents pels mateixos serveis. Per rentar i assecar el pèl els van cobrar 75 euros i altres 36 euros per tallar. I aquí s'acaben les similituds.Tots els altres tractaments mostren preus aparentment arbitraris: pel servei Raspall Hair Dreams, a una li van cobrar 25 euros i a l'altra 17. L'aplicació d'extensions adhesives va tenir un cost de 400 i un altre de 450 euros, per la retirada d'extensions, 250 euros una i 375 l'altra... i així amb tot.