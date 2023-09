Mor un jove després de caure amb un patinet elèctric que arribaria als 120 km per hora

La víctima, que circulava sense casc amb un patinet amb doble motor, es va colpejar al cap i va ser evacuat en estat greu a l'hospital de Granada

El patín ha quedado a disposición de nuestra unidad de investigación que va a comprobar su limitación de velocidad ya que cuenta con dos motores de 3500w y su ficha técnica indica que puede alcanzar los 120 km/h. pic.twitter.com/x34h3kGKe5 — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) August 31, 2023

Tristemente hemos tenido conocimiento que el joven accidentado con el patín eléctrico falleció en el día de ayer, a causa de las lesiones producidas, sin que los equipos médicos hayan podido hacer nada para salvar su vida.

Nuestro más sentido pésame a familia y amigos.#DEP pic.twitter.com/NbIJSXPjZr — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) September 1, 2023

Un noi ha mort després de patir un accident a Granada quan circulava amb un patinet elèctric equipat amb un doble motor, capaç d'arribar als 120 quilòmetres per hora.Segons ha informat la Policia Local de Granada a les xarxes socials, l'accident s'ha registrat aquest dimecres al carrer Aconcagua de la capital, al barri de Bola de Oro, quan el jove ha perdut el control d'un patinet elèctric que li havien prestat i ha patit una caiguda.La víctima, que circulava sense casc, es va colpejar al cap i va ser evacuat en estat greu a l'hospital Virgen de las Nieves per les lesions produïdes a l'accident, i va morir aquest dijous.El patinet ha quedat a disposició de la Policia Local, que comprovarà la seva limitació de velocitat ja que compta amb dos motors de 3.500 watts (w) i la seva fitxa tècnica indica que pot arribar als 120 quilòmetres per hora.La Policia Local, que ha traslladat el condol a familiars i amics del jove mort, ha recomanat utilitzar casc en utilitzar aquest tipus de mitjans, encara que no sigui obligatori, com a mesura de protecció.