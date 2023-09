Madrid: Detinguda per circular en sentit contrari per la M-30 i quadruplicar la taxa d'alcohol

Quan els agents de la Policia Municipal la van seguir va tractar de fugir d'ells, però van aconseguir interceptar-la

La Policia Municipal de Madrid va detenir una dona de 27 anys per circular en sentit contrari pels túnels de l'M-30 i per conduir a més amb una taxa d'alcohol que quadruplicava els registres permesos, ha informat aquest divendres el Cos Local en un comunicat.Els fets van tenir lloc sobre les 2 de la matinada del dijous. La central del 092 va rebre diverses trucades de conductors alertant de la presència d'un vehicle circulant en sentit contrari pels túnels de l'M-30.El turisme va ser localitzat minuts després per dues patrulles de la Policia Municipal de Madrid. Davant la seva presència, la conductora comença a realitzar maniobres fugisseres, esquivant a un d'ells, però finalment és interceptat per l'altra patrulla, que li tanca el pas en un dels túnels.En parlar amb ella, els agents li van observar símptomes d'embriaguesa, per la qual cosa li van practicar les pertinents proves d'alcoholèmia, resultat que quadruplicava la taxa màxima permesa, per la qual cosa va ser detinguda per un delicte contra la seguretat viària. Afortunadament, no va provocar cap accident.Agents de la Comissaria de Policia Judicial de Trànsit de Policia Municipal de Madrid, després de prendre declaració als testimonis i realitzar el visionat de cambres, van observar que el vehicle interceptat va recórrer 12 quilòmetres en sentit contrari per aquesta carretera de circumval·lació. Una vegada realitzades les diligències oportunes, les han donat trasllat a l'autoritat judicial per a celebració de judici ràpid.