L'organisme no se suma a la voluntat del govern estatal, que volia inhabilitar el president de la RFEF immediatament

Actualitzada 01/09/2023 a les 19:11

El Tribunal d'Arbitratge de l'Esport (l'anomenat TAD per les sigles en castellà) ha estimat parcialment la denúncia presentada pel Consell Superior d'Esports i ha obert expedient disciplinari a Luis Rubiales per l'afer del petó a Jenni Hermoso.L'expedient, però, és per infracció greu, no molt greu. Això vol dir que el Consell no pot decretar la suspensió provisional del president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i que la sanció màxima seria de dos anys d'inhabilitació. El govern espanyol volia que Rubiales fos suspès de funcions de manera immediata.