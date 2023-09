Descobreixen aspectes de les cèl·lules immunitàries que permetrien millorar-les per combatre el càncer

La investigació parteix de la capacitat d'aquests linfocits de recordar patògens anteriors i aturar possibles malalties

Un equip d'investigadors liderats pel bioquímic immunòleg barceloní Miguel Reina a la Universitat de Califòrnia, a San Diego, ha descobert aspectes de les cèl·lules immunitàries que permetrien millorar-les per fer-les més efectives en la lluita contra el càncer.La investigació, que s'ha publicat aquesta setmana a la revista 'Nature', parteix de la capacitat del sistema immunitari de recordar patògens anteriors i aturar possibles malalties, gràcies a un fenomen anomenat memòria immunitària. Aquesta capacitat recau en unes cèl·lules especialitzades, els linfocits T de memòria situades prop d'òrgans vitals com l'intestí prim o els pulmons, entre d'altres.Els investigadors han estudiat com es poden modificar aquests linfocits per fer-los servir com a defensa immunitària contra el càncer. Reina indica que aquestes cèl·lules són «summament eficaces» a l'hora de protegir els teixits del cos, per la qual cosa, comprendre les seves estratègies d'adaptació específica permetria «dissenyar millors teràpies immunitàries».«El sistema immunitari és molt eficaç a l'hora de fer front a patògens i infeccions, però té dificultats per combatre els tumors. Per això, estem buscant noves maneres d'enfortir-lo», ha afegit el primer autor de l'estudi. L'equip creu que aquestes cèl·lules «podrien ser la clau» d'una «nova era» en la innovació pel que fa al sistema immunitari, una qüestió «especialment rellevant» en la lluita contra els tumors resistents.Els autors van explorar la funció dels linfocits de l'intestí i van veure que tenien potenciada la maquinària que produeix les molècules de colesterol. Si augmentaven la dieta rica en colesterol, els linfocits deixaven de produir-ne. Aquest descobriment els va dur a investigar una fase prèvia en la formació del colesterol, la producció del coenzim Q, una molècula necessària per alimentar les mitocòndries, és a dir, les bateries de les cèl·lules.Es va dissenyar aleshores un mètode per redirigir la capacitat de producció del colesterol d'aquestes cèl·lules T a produir més coenzim Q. «Ajudem així els linfocits T a mantenir les mitocòndries completament carregades d'energia perquè puguin combatre millor els tumors».