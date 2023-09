Barcelona: Un conductor drogat i amb el carnet retirat fuig de la policia, s'accidenta i causa tres ferits lleus

El consistori demana que la Fiscalia de Seguretat Vial actuï per acabar amb la «impunitat» d'un grup de multireincidents

Actualitzada 01/09/2023 a les 16:05

El consistori reclama que la Fiscalia de Seguretat Vial actuï

La Policia Local de Manlleu ha enxampat un home per haver provocat un accident greu al passeig de Sant Joan del municipi. Els fets van tenir lloc dijous a dos quarts de dotze de la nit, quan un vehicle es va creuar amb una patrulla de la policia i va prémer l'accelerador per intentar fugir. Els agents van identificar el conductor, un home amb el permís de conduir retirat, positiu en drogues i conegut de la policia.En l'intent de fugida, el conductor va xocar amb la vorera, va envair el carril contrari, va xocar amb un vehicle que anava en sentit contrari, i va acabar emportant-se per davant una cabina de la ONCE. El consistori demana a la Fiscalia de Seguretat Vial que actuï per acabar amb la «impunitat» d'un grup de multireincidents.Al vehicle accidentat hi viatjaven quatre persones, que una vegada aturat el cotxe, van intentar fugir del lloc dels fets a peu. La Policia Local, testimoni de l'accident, els va retenir per identificar al conductor. El resultat de l'accident van ser tres ferits lleus.El conductor va donar positiu en drogues, conduïa amb el carnet retirat i el cotxe que conduïa no tenia ni assegurança ni la ITV al dia. Per les investigacions de la Policia Local, en el moment de l'accident, el vehicle anava entre els 90 i els 112 km/h. La Policia Local està instruint un atestat per delictes contra la seguretat viària. Després de l'accident, de moment no s'ha practicat cap detenció.El setembre passat, la Policia Local de Manlleu va enviar un informe a la Fiscalia de Seguretat Vial advertint que hi havia un grup de persones identificades i denunciades de forma reiterada que estaven cometent delictes contra la seguretat viària de Manlleu. En un comunicat, el consistori explica que això era motiu de preocupació ja que consideraven que es tractaven d'un «perill públic» per a la població.L'Ajuntament assegura que es van demanar «mesures cautelars i accions contundents», però afegeix que a data d'avui encara no han tingut resposta. «Per sort no hem de lamentar danys personals ni víctimes greus en l'accident d'ahir, però cal actuar al respecte», assenyalen des del consistori. A més, demanen una resposta «contundent i severa» per part de la Fiscalia de Seguretat Vial per acabar amb la sensació d'impunitat d'aquest grup de persones.