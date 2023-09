Autoritzen una nova vacuna de Pfizer adaptada a la nova variant de covid-19

El vaccí va rebre l'aprovació de l'Agència Europea de Medicaments i es podrà administrar a partir dels sis mesos d'edat

Actualitzada 01/09/2023 a les 15:08

La Comissió Europea ha autoritzat aquest divendres una nova vacuna desenvolupada per BioNTech-Pfizer adaptada a la nova variant de covid-19, batejada com a Òmicron XBB.1.5. El vistiplau de l'executiu comunitari arriba l'endemà que l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) aprovés l'ús del vaccí, que es podrà administrar en adults, nens i infants de més de sis mesos d'edat.Aquesta és la tercera adaptació de la vacuna per part de Pfizer. Segons ha destacat la Comissió en un comunicat, el producte suposa «una nova fita important per a la lluita contra la malaltia» i servirà per reforçar la campanya de vacunació prevista per la tardor i l'hivern en els diferents estats membres.