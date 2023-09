Alerta alimentària per brots de salmonel·la que podrien ser originats pel consum del pollastre en kebabs o pizzes

S'han detectat i identificat, almenys, 134 casos en 11 països de la Unió Europea i l'Espai Econòmic Europeu

El pollastre de diversos plats, el possible desencadenant

Una mort a Àustria

La importància de «cuinar bé la carn»

El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha emès una alerta després de detectar diversos brots de Salmonel·la Entertidis ST11 endèmica i identificar, almenys, 134 casos en 11 països de la Unió Europea i l'Espai Econòmic Europeu.«La majoria dels casos es van notificar entre gener i agost de 2023. La informació disponible a partir d'entrevistes a pacients a Àustria i Dinamarca suggereix que la carn de pollastre és un possible vehicle d'infecció», explica l'organisme europeu. De moment, Espanya no es troba dins de la llista de països afectats.Al juliol de 2023, Dinamarca va ser el primer país a informar sobre infeccions per salmonel·la amb dates de mostreig a partir de maig. Fins al 25 d'agost de 2023, es van notificar 97 casos amb aïllaments recents o històrics, que estaven estretament relacionats genèticament, a Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Noruega, Eslovènia i Suècia.A Dinamarca, «la majoria dels 19 casos entrevistats van informar haver consumit kebab o pizza que podrien haver tingut pollastre com a ingredient, abans de desenvolupar símptomes». En el cas de les persones afectades a Àustria, dues dels cinc casos van afirmar haver consumit kebabs de pollastre en els set dies previs a l'aparició dels símptomes.Àustria va informar dels primers casos al començament d'agost, que van provocar una mort. «Fins al 25 d'agost de 2023, es van registrar 8 casos a Àustria i cinc dels vuit casos entrevistats van informar sobre el consum de pollastre en kebabs», subratlla l'ECDC.«Cuinar bé la carn i els ocells i evitar la contaminació creuada de la carn crua als aliments llestos per al consum és vital per a prevenir la infecció per salmonel·la i altres organismes transmesos pels aliments», adverteix l'organisme europeu.Així mateix, insten els països a través d'aquest comunicat a informar sobre els casos relacionats a través dels esdeveniments EpiPulse 2023-FWD-00045 i 2023-FWD-00048 i a enfortir la seva col·laboració per a les recerques de brots transmesos per aliments entre les autoritats de salut pública, seguretat alimentària i veterinària.