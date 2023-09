Alacant: Un ancià atropella una dona en una terrassa després d'equivocar-se amb les marxes del seu cotxe

El conductor ha donat negatiu en el test d'alcohol i drogues

Actualitzada 01/09/2023 a les 17:47

Una dona de 47 anys ha patit diverses fractures en ser atropellada per un cotxe conduït per un ancià i que s'ha encastat aquest dijous contra la terrassa d'una cafeteria situada al centre d'Oriola, a Alacant. L'home, pel que sembla, s'ha equivocat amb les marxes del vehicle.Segons fonts sanitàries i policials, el cotxe anava conduït per un ancià d'uns 80 anys i les primeres hipòtesis apunten al fet que podria haver comès un error en maniobrar el cotxe quan volia moure'l des de l'aparcament en bateria, situat al costat de la terrassa del bar-confiteria, per a incorporar-se a la calçada.Així, en lloc de ficar marxa enrere per a començar a circular, aquestes fonts asseguren que podria haver posat la primera, la qual cosa hauria provocat que envaís la vorera. El conductor ha donat negatiu en el test d'alcohol o drogues i es descarta que hagi tingut una indisposició al volant del cotxe. A més de la clienta ferida amb fractures, diverses persones han hagut de ser també ateses per ansietat.L'accident ha ocorregut sobre les 11.45 hores concretament en el bar-confiteria Delicias, situada al carrer Extremadura, a la cantonada amb Duque de Tamames.