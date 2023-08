Una defensora de Rubiales intenta besar i tocar les parts íntimes a un reporter de Telecinco

«Jo puc fer-te tot el que vulgui, soc una dona», li deia la defensora de Rubiales, de manera irònica

Actualitzada 31/08/2023 a les 17:05

La mare de Luis Rubiales, el suspès president de la Real Federació Espanyola de futbol, Ángeles Béjar, que portava tres dies tancada i en vaga de fam a l'església de la Divina Pastora de Motril, ha estat traslladada a l'hospital Santa Ana de Motril, on es troba ingressada en el servei d'urgències en observació.Ángeles Béjar tenia previst realitzar en la tarda del dimecres una compareixença davant els mitjans de comunicació quan se li ha presentat el problema físic, per la qual cosa quinze minuts després ha sortit el rector revelant «la pitjor notícia possible», ja que no podria acudir «en patir una crisi ocasionada per la malaltia crònica que pateix».Fins allà s'havia desplaçat un equip de Así es la vida, que va viure un moment tibant quan, gairebé al final del programa, el seu reporter va decidir entrevistar una veïna, defensora anònima de Luis Rubiales. Aquesta va intentar besar-li primer i, després, tocar-li les seves parts íntimes, davant l'estupor dels presents al plató.«No és normal que crucifiquin un home que ha portat a Espanya a guanyar la copa del món. Però que mireu això més aviat que anar darrere d'ell per un piquito! A veure, et donaré un piquito a tu». En aquest moment, es va acostar al reporter per a besar-li mentre aquest es tirava cap endarrere.«Jo puc fer-te tot el que vulgui, soc una dona», continuava dient-li ella, de manera irònica. «Puc agafar-te dels ous si vull, mira! I un home no pot? Pobre», continuava exclamant la dona, mentre feia el gest. Alguna cosa que, amb la seva cara, lamentava el propi reporter.