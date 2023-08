Un jove, aplaudit per la seva enginyosa tècnica per no facturar la seva maleta en un vol

«Em volien fer pagar 100 euros perquè la maleta era molt gran», assegura el jove en un vídeo que s'ha viralitzat a TikTok

Actualitzada 31/08/2023 a les 18:34

Un dels inconvenients més usuals a l'hora d'agafar un avió, són les restrictives normes amb les mesures de l'equipatge que imposen algunes aerolínies. Un fet que, sobretot a l'estiu, afecta cada vegada a més viatgers, com ha demostrat l'usuari de TikTok Arnau Alonso. El jove ha volgut fer front a les imposicions de la companyia amb la qual havia contractat un vol i ha buscat una alternativa per a portar el seu equipatge, victorejat pels passatgers de l'avió.El jove no va voler pagar la taxa addicional per facturar una maleta que superava la grandària màxima exigida per l'aerolínia. Arnau, sota l'atenta mirada dels presents, es va posar al passadís central de l'avió per a mostrar com havia introduït una gran quantitat de peces de roba sense haver pagat per l'equipatge extra.«Em volien fer pagar 100 euros perquè la maleta era molt gran, i és que ni de coña, vaja», assegura el jove en la publicació que ha compartit a TikTok. L'usuari ha pujat un vídeo en el qual apareix a l'avió mentre es treu diverses samarretes i pantalons que portava posada, entre els riures i crits dels passatgers, que estaven bocabadats.Al final de l'enregistrament, quan Arnau s'havia tret totes aquestes peces de roba, entre aplaudiments, va saludar als que li estaven observant admirats. Els usuaris de TikTok també han aprovat l'enginyosa idea del jove: «Prendré nota».Uns altres han volgut fer humor sobre la situació. «Per culpa d'aquest nen, aviat miraran quantes peces portem posades», o «Amic, t'han faltat peces», han estat alguns dels comentaris que Arnau ha rebut a TikTok.