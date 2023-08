Troben un nen de 9 anys viu entre desenes de gossos morts a Nova Jersey

En l'habitatge hi havia més de 30 gossos morts, a més d'altres vius, alguns gats i conills

La policia de Nova Jersey, els Estats Units, ha confirmat el rescat d'un nen de 9 anys que es trobava en un domicili entre desenes de gossos morts, segons el mitjà WCTV. Aquest dilluns, la policia d'Evesham Township va rebre un avís d'un rescatista d'animals que sospitava que els gossos que enviava a Rebecca Halbach i Brandon Leconey, una parella resident a Main Street, no estaven sent correctament atesos.En accedir al domicili, els agents van trobar més de 30 gossos morts en tota la casa. També hi havia altres vius, alguns gats i conills. «Alguns dels gossos encara estaven vius. Hi havia una gran quantitat de gossos que ja havien mort i es trobaven en diversos graus de descomposició», va agregar.Pel que sembla, els cadàvers dels animals eren dipositats a la part posterior de l'habitatge. «Darrere de la casa hi havia un lloc d'enterrament on hi havia una gran quantitat de gossos», va detallar l'agent. Després de procedir a la ventilació completa de l'habitatge, la policia va identificar a la parella propietària de l'habitatge. Halbach, de 35 anys, i Leconeym, de 32, han estat acusats com a presumptes autors de maltractament animal i un delicte relacionat amb el benestar del menor.D'altra banda, els veïns han quedat incrèduls davant la notícia. «Soc una amant dels animals, i per a mi sentir parlar de qualsevol tipus de crueltat cap als animals, i molt menys fins a aquest punt, és devastador», va detallar una de les residents de la zona.