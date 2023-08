La música calma el dolor dels nadons, segons un estudi

Existeixen evidències que postulen pot tenir diferents efectes sobre el nostre sistema nerviós

Actualitzada 31/08/2023 a les 19:36

Durant molts anys, es va dir que posar música clàssica als nens, i específicament la de Mozart, afavoria el desenvolupament de la seva intel·ligència. Per descomptat, això és una faula, si bé es basa en una sèrie d'evidències científiques malinterpretades fins al ridícul.I és que és un fet que la música (sigui del gènere que sigui) és un estímul per al nostre sistema nerviós, i existeixen bastantes recerques que han trobat que pot provocar diferents efectes sobre aquest. Per exemple, un nou estudi publicat en el mitjà especialitzat Pediatric Research ha demostrat que unes certes peces de música, o en general uns certs sons, poden reduir el dolor en els nounats. Coincidentment, els autors ho han comprovat usant una peça del compositor clàssic, però assenyalen que molt probablement altres obres o fins i tot les veus dels progenitors poden tenir un resultat similar.Concretament, aquests investigadors van prendre a 100 nens amb dos dies d'edat de mitjana i amb un període de gestació de 39 setmanes i els van dividir en dos grups: a un d'ells li van posar música de Mozart abans, durant i després de realitzar-li la prova del taló (un procediment en el qual es recull una petita mostra de sang del taló dels nounats per a realitzar un test de malalties metabòliques hereditàries) mentre que a l'altre no se li va reproduir la música, i posteriorment van comparar les expressions de dolor en tots dos grups sobre la base d'una escala que tenia en compte criteris com les expressions facials dels bebès o la intensitat del mal.D'aquesta manera, van observar que els bebès que van escoltar la música puntuaven de mitjana per sota en l'escala d'expressió del dolor, la qual cosa va portar a aquests autors a considerar que la música pot emprar-se com un mètode eficaç d'alleujament del dolor en els nens nounats enfront de procediments menors com la prova del taló.Sobre la base d'aquesta experiència, els autors creuen oportú investigar a la recerca d'altres sons que puguin ajudar a alleujar les molèsties en els pacients més petits, considerant que es tracta d'una estratègia senzilla d'implementar i gens invasiva.