L'acumulació de greix a les artèries està implicada en alteracions cerebrals típiques de l'Alzheimer

És una investigació realitzada en persones de mitjana edat

Actualitzada 31/08/2023 a les 17:16

L'acumulació de greix a les artèries i els seus factors associats, a més de ser les principals causes de malaltia cardiovascular, també estan implicats en alteracions cerebrals típiques de la malaltia d'Alzheimer, segons un estudi publicat a 'The Lancet Healthy Longevity', que mostra que les persones de mitjana edat amb un risc cardiovascular elevat de forma sostinguda durant cinc anys experimenten una major disminució del metabolisme cerebral mesurat a través de tècniques d'imatge avançades.Es tracta d'un estudi del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC), on hi participa el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC) de la Fundació Pasqual Maragall. Les malalties cardiovasculars i la demència coexisteixen sovint en etapes avançades, però hi ha pocs estudis longitudinals en persones de mitjana edat, 50 anys, que hagin avaluat la interacció entre l'ateroesclerosi (acumulació de greix a les artèries) i els factors de risc sobre la salut del cervell.Ara, una investigació ofereix noves dades sobre aquesta relació i confirma la rellevància de controlar els factors de risc cardiovascular tradicionals, com hipertensió, colesterol, diabetis, tabaquisme o sedentarisme, no només per tenir cura de la salut cardiovascular, sinó també per prevenir malalties com l'Alzheimer.La informació obre la possibilitat d'intervenir sobre un trastorn modificable, com les malalties cardiovasculars, per prevenir el desenvolupament de les demències, per a les quals no hi ha tractament per a molts pacients. L'estudi demostra que com més aviat es comencin a controlar els factors de risc cardiovascular, millor per al cervell.Els investigadors han conclòs que la progressió de l'ateroesclerosi subclínica a les caròtides durant 5 anys es relaciona amb una disminució del metabolisme a regions cerebrals vulnerables a la malaltia d'Alzheimer, de manera additiva a l'efecte dels propis factors de risc cardiovascular. A més, han constatat que el cribratge de l'artèria caròtida té un gran potencial per identificar les persones vulnerables de patir alteracions cerebrals i deteriorament cognitiu en el futur.