El govern espanyol ajorna la reforma de la selectivitat

Les proves es mantindran sense canvis aquest proper curs

Actualitzada 31/08/2023 a les 12:53

Sense canvis a mig curs

El govern espanyol ha decidit ajornar el decret per regular la nova selectivitat, segons ha pogut confirmar l'ACN. Les proves es mantindran sense canvis aquest proper curs 2023-2024, segons ha comunicat el Ministeri d'Educació i Formació Professional a les comunitats autònomes. L'executiu ha pres aquesta decisió perquè està en funcions, a l'espera que hi hagi un nou govern en actiu. El ministeri ja va paralitzar el decret un cop convocades les eleccions generals, i ara ha estudiat si havia d'aprovar-lo tenint en compte l'actual escenari o deixar-lo per al proper govern.En un comunicat posterior, el ministeri argumenta que aprovar aquesta norma «excediria les competències d'un govern en funcions, generant confrontació amb les administracions autonòmiques». D'aquesta forma, atén la petició d'un any de moratòria per part de les instàncies universitàries i «rebaixa la incertesa» de docents, alumnes i famílies, conclou.El secretari d'Estat d'Educació, José Manuel Bar, i el secretari general d'Universitats, José Manuel Pingarrón, han traslladat la decisió aquest dijous al matí a les autonomies i també a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).El govern espanyol va presentar el passat mes de febrer un esborrany de decret per regular la selectivitat, un model que havia de començar a aplicar-se de forma gradual aquest curs 2023-2024.El ministre d'Universitats en funcions, Joan Subirats, ha afirmat en declaracions als mitjans que s'ha considerat que l'aprovació de la nova selectivitat anava més enllà de la situació actual del govern en funcions i també volien atendre la petició de pròrroga d'un any feta per part del sistema universitari. Per això, ha dit, s'ha optat perquè la nova selectivitat no es posi en marxa fins al curs 2024-2025.Tanmateix, el secretari d'Estat d'Educació, José Manuel Bar, ha indicat que la decisió sobre aplicar o no la nova selectivitat més endavant l'haurà d'adoptar el govern que entri. «Nosaltres ho deixem tot preparat», ha assenyalat. «Mantenim vigent la normativa actual perquè no els caiguin regles de joc noves a mig curs i perquè entenem que un govern en funcions no ha de prejutjar el que faci el govern entrant, que ha de fer els ajustos que consideri pertinents», ha detallat.Bar ha explicat que allò «ideal» tenint en compte el context és mantenir la normativa vigent. D'una banda, per no condicionar el nou govern i, de l'altra, per transmetre «tranquil·litat, certesa i confiança» als alumnes de batxillerat que d'aquí a pocs dies començaran el curs i que el juny del 2024 s'examinaran en les proves per accedir a la universitat. «Des del mateix inici de curs sabran quin model de proves d'accés hi haurà i això els donarà més confiança», ha justificat.Per tant, a partir d'ara, ha conclòs, hi haurà una ordre que reglamentarà les proves, com s'ha fet cada any, però no hi haurà una nova selectivitat. Així, les famílies estaran «tranquil·les» i el professorat sabrà el que ha de fer.