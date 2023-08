A presó un home per gravar a nens nus en una platja d'Estepona

L'individu tenia més de 50 vídeos en el seu mòbil

Actualitzada 31/08/2023 a les 17:33

La Policia Nacional ha detingut un home de 45 anys per gravar a diversos nens nus en una platja d'Estepona. L'individu va ser sorprès pels pares dels menors, que van intentar retenir-lo quan li van enxampar captant imatges dels seus fills en unes dutxes d'una platja.Els fets van ocórrer el passat 23 d'agost sobre les 20.30 hores. Els banyistes que es trobaven gaudint de la platja es van adonar que un home estava gravant a menors de poca edat a les dutxes, aprofitant el moment en el qual els pares els desvestien per a rentar-los i treure-li la sorra.Un grup de persones van començar a córrer darrere de l'home, que tractava de fugir del lloc. Una patrulla de la Policia Nacional va presenciar l'escena i van intervenir, tal com recull el Diario Sur. Els agents van detenir a l'individu i van inspeccionar el seu mòbil, trobant en la galeria almenys 50 vídeos en els quals apareixien els nens sense roba.La Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) ha obert una recerca per a esclarir el succeït. A més, quatre famílies han denunciat a l'ara detingut. La Policia Nacional ha registrat l'habitació d'hotel on s'allotjava i van intervenir un ordinador portàtil i dispositius d'emmagatzematge de memòria.El Jutjat d'Instrucció número 1 d'Estepona ha decretat l'ingrés a la presó del detingut i està pendent de l'anàlisi i bolcat dels arxius obtinguts dels terminals intervinguts.