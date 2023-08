Una veïna de Madrid enganxa paper higiènic al seu ascensor i el motiu es torna viral

La jove denúncia la falta d'higiene en aquest espai comú

Actualitzada 30/08/2023 a les 17:36

Durant l'estiu és habitual que alguns edificis s'omplin de turistes a conseqüència dels lloguers temporals, però sovint la convivència amb aquests nous inquilins es complica per als veïns que viuen allà tot l'any.A més dels possibles sorolls, les zones comunes sovint es converteixen en escenaris insalubres. Això és el que ha succeït en un de tants pisos de la ciutat de Madrid, segons ha comptat una jove per xarxes socials, la història de les quals s'ha tornat viral.Aquesta veïna ha utilitzat l'ascensor de l'edifici on viu per a transmetre un clar missatge als seus veïns. La jove denúncia la falta d'higiene en aquest espai comú i per a això ha pegat un tros de paper higiènic al costat d'un cartell al qual no li falta l'humor.«Per a qui es neteja els mocs a l'ascensor. Gràcies», són les paraules que estaven escrites en el cartell que havia penjat la madrilenya. Al costat d'ell, un tros de paper adherit a la paret de l'elevador. La resposta de la jove davant aquesta situació, ha deslligat les reaccions dels usuaris d'Instagram i Twitter.Alguns creuen que «tothom ho fa». Tanmateix, uns altres pensen el contrari. «Que un adult faci això és molt preocupant», va comentar un usuari en la publicació d'Instagram de Líos de Vecinos, un perfil dedicat a pujar imatges de situacions controvertides que es donen a les zones comunes dels pisos.