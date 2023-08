Un estudi desmunta una creença popular sobre l'alcohol i les persones atractives

Una nova investigació indica que el consum d'alcohol no provoca que la resta de persones semblin més atractives

Actualitzada 30/08/2023 a les 18:58

Estat de sobrietat i d'embriaguesa

Així va ser la prova de l'estudi

L'alcohol i l'efecte 'ulleres de cervesa'

Augmenta la confiança en les interaccions

Perjudici a llarg termini

Una investigació indica que el consum d'alcohol augmenta les opcions d'acostar-se a persones que es consideren atractives, però no fa que els altres semblin més atractius, segons un estudi publicat al Journal of Studies on Alcohol and Drugs.La creença generalitzada sobre els efectes de l'alcohol és que la intoxicació fa que els altres semblin més guapos, però, segons el nou estudi, aquest fenomen no s'ha estudiat sistemàticament.A les investigacions anteriors els participants es limitaven a avaluar l'atractiu d'altres persones en estat de sobrietat i embriaguesa basant-se en fotos, però aquest nou estudi afegeix un element més realista: la possibilitat de conèixer les persones avaluades.Per dur a terme la investigació, la investigadora principal, la doctora Molly A. Bowdring, del Centre de Recerca Preventiva de Stanford (Estats Units), i el seu director de tesi, el doctor Michael Sayette, van portar al laboratori 18 parelles d'amics barons de 20 anys perquè valoressin l'atractiu de les persones que veien en fotos i vídeos.Els participants van dir que podrien tenir l'oportunitat d'interactuar amb una d'aquestes persones en un experiment futur. Després de puntuar el seu atractiu, se'ls va demanar que seleccionessin les persones amb qui més els agradaria interactuar.Dues parelles d'homes van anar al laboratori dues vegades. En una ocasió, tots dos homes van rebre alcohol per beure (fins aproximadament una concentració d'alcohol a la sang del 0,08%, el límit legal per conduir als Estats Units) i en l'altra ocasió, tots dos van rebre una beguda sense alcohol.Els investigadors tenien parelles d'amics al laboratori per imitar les interaccions socials que normalment tindrien lloc en una situació real de consum d'alcohol.El fet que els participants estiguessin o no intoxicats no va influir en lo guapos que els semblen els altres. «El conegut efecte de l'alcohol sobre les ulleres de cervesa apareix de vegades a la bibliografia, però no de forma tan sistemàtica com es podria esperar», observa Sayette.Tot i això, el consum d'alcohol sí que afectava la probabilitat que els homes volguessin interactuar amb persones que consideraven atractives. Quan bevien, eren 1,71 vegades més propensos a seleccionar una de les quatre candidates més atractives per conèixer-les en un futur estudi que quan estaven sobris.És possible que l'alcohol no alteri la percepció, sinó que augmenti la confiança en les interaccions, donant als homes valor líquid per voler conèixer les persones que els semblaven més atractives, cosa que altrament seria molt menys probable que fessin. Aquests resultats podrien tenir implicacions per a terapeutes i pacients, assenyalen els autors.«Les persones que beuen alcohol es poden beneficiar si reconeixen que les motivacions i intencions socials valorades canvien en beure de formes que poden ser atractives a curt termini, però possiblement perjudicials a llarg termini», conclou Bowdring.