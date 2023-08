Sánchez i Feijóo es reuneixen al Congrés sense cap possibilitat d'acord per a la investidura

Feijóo demana a Sánchez que permeti que governi «la llista més votada»

Actualitzada 30/08/2023 a les 09:46

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es reuneixen al Congrés a les 10 del matí en el marc de la ronda de contactes amb les formacions polítiques que Feijóo pretén fer de cara a la investidura dels dies 26 i 27 de setembre. La trobada ha anat precedida de retrets entre les dues formacions i amb tota seguretat no servirà per aplanar el camí de Feijóo cap a la presidència. Els populars disposen de 172 vots gràcies al suport de Vox, UPN i CC, però no tenen possibilitat d'assolir la majoria absoluta amb cap altra formació, tampoc el PNB que aquest dimarts va insistir que no participarà en cap equació on hi hagi Vox.És la tercera trobada entre Sánchez i Feijóo en poc més d'un any. L'última va tenir lloc el 9 d'octubre de 2022 a la Moncloa. Aleshores van fer un «últim intent» de renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que un any després continua bloquejat pel PP. Prèviament, Sánchez i Feijóo s'havien reunit el 7 d'abril del 2022 després que aquest últim va esdevenir president del PP.Aquesta és, de moment, l'única reunió presencial de Feijóo de cara a la investidura. El líder del PP va demanar dilluns per whatsapp a Pedro Sánchez que celebressin una trobada que els socialistes han acceptat per respecte a l'encàrrec del rei Felip VI al líder del PP, però que consideren que forma part d'una estratègia de teatralització del candidat del PP.Aquest dimarts, fonts del PSOE van avançar que Sánchez deixarà que Feijóo plantegi el que vulgui, tot i que consideren que el líder de PP es troba immers en una «estratègia personal» per sobreviure al capdavant del seu partit que no té res a veure amb els interessos dels ciutadans.La reunió ha anat precedida d'un intercanvi de retrets entre les dues formacions. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez va acusar aquest dimarts el líder del PP de «mentir» i «fer perdre el temps» als ciutadans amb una investidura que és «un paripè» perquè no té cap possibilitat de prosperar.Els socialistes espanyols retreuen al PP que apel·lés al transfuguisme dels diputats del PSOE per aconseguir els quatre vots que li falten.Els populars, per la seva banda, van avançar que Feijóo plantejarà a Sánchez la necessitat que el PSOE deixi governar «la llista més votada», en el que seria –segons el PP- un «pacte d'estat» que impedeixi que el govern espanyol quedi en mans de forces independentistes que «no creuen» en la pervivència de l'Estat.El vicepresident primer del Senat, Javier Maroto, va demanar als socialistes que actuïn amb «un mínim de respecte» a l'encàrrec de Felip VI a Feijóo per buscar aliats per sotmetre's a la investidura. «Atacar aquesta decisió és atacar una decisió de les institucions de l'Estat», va advertir.Mentrestant, els intents del PP d'acostar-se al PNB no obtenen resultats. El lehandakari basc, Íñigo Urkullu, va explicar aquest dimarts que tan sols mantindrà una conversa telefònica amb Feijóo, i va advertir que considera que el líder del PP no hauria de parlar amb ell, sinó amb el partit. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja ha avançat que ni tan sols preveu parlar amb el líder dels populars.Paral·lelament, el PP va congelar aquest dimarts la constitució dels grups parlamentaris del PNB i de Junts al Senat. Els populars van utilitzar la seva majoria absoluta a la mesa de la cambra baixa per demanar un informe jurídic als lletrats sobre el préstec de senadors a altres formacions perquè puguin formar els seus grups.