Parla: Atraquen un banc i fugen en patinet perdent bitllets pel camí

La Policia Nacional cerca als dos lladres i a les persones que van agafar bitllets del carrer

Actualitzada 30/08/2023 a les 15:58

La Policia Nacional cerca a dos lladres que el divendres van robar a punta d'escopetes un banc de la localitat de Parla i van fugir del mateix en patinet, deixant una reguera de bitllets pel camí en trencar-se una de les bosses del botí.Segons ha confirmat a Europa Press una portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid, dos homes van entrar encaputxats a les 8 hores del dia 25 en una sucursal situada al carrer Alfonso X El Sabio del municipi madrileny. Els empleats acabaven d'entrar a treballar, un fet que sabien prèviament els lladres per a enxampar-los per sorpresa i pensant que no hi havia clients dins de l'oficina.Llavors, els dos delinqüents van apuntar al cap amb dues escopetes -que podrien ser simulades- als treballadors i a un client que ja es trobava dins. Mentre un d'ells els retenia, l'altre obligava a un responsable del banc al fet que omplís de bitllets les bosses que portaven. Cap d'ells va resultar ferit.Minuts després van sortir del lloc ràpidament, fugint en dos patinets elèctrics, segons ha publicat Voz Populi. Però durant la fugida una de les bosses es va trencar, escampant-se pel camí una gran quantitat de bitllets, la qual cosa va provocar gran rebombori entre les persones que a aquella hora passejaven per la zona.El Grup XII d'Atracaments de la Policia Nacional de Madrid s'ha fet càrrec de la recerca dels fets per a donar amb els assaltants. Així, ha entrevistat els retinguts en el banc i analitzarà les imatges de les càmeres de seguretat. També perseguirà les persones que van agafar algun dels bitllets que van quedar al carrer, perquè podrien haver comès un delicte d'apropiació indeguda.