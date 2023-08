La mare de Rubiales, ingressada a l'hospital en el seu tercer dia en vaga de fam

Ángeles Béjar, la mare de Luis Rubiales, cessat temporalment de president de la Real Federació Espanyola de Futbol, ha estat evacuada a l'Hospital Santa Ana de Motril (Granada) a causa del seu estat de salut per la vaga de fam que estava mantenint perquè acabés «la cacera» contra el seu fill.La dona ha estat evacuada al centre hospitalari en ambulància per l'empitjorament del seu estat anímic, probablement pel cansament que acumula en aquests tres dies de tancament, i per la situació d'estrès, segons ha anunciat el rector de l'església en la qual estava mantenint la vaga de fam.