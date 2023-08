Feijóo proposa a Sánchez una legislatura de només dos anys amb govern del PP

El líder del PP retreu al PSOE que prefereixi pactar «amnisties i referèndums» que facilitar un govern «estable»

Pacte de dos anys de legislatura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lliurat aquest dimecres un document de 12 pàgines al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, on li proposa que faciliti la seva investidura per afrontar una legislatura que tindria només una durada de dos anys (ampliables si ho demanen les dues forces) en què el govern del PP activaria sis pactes d'Estat. Durant la trobada que tots dos han mantingut al Congrés, Feijóo ha insistit que «com ha estat costum durant els últims 45 anys» i «en nom de la centralitat» cal que el PSOE deixi governar la llista més votada, perquè «d'aquesta forma la influència que pretenen tenir els partits independentistes quedaria desactivada» i es podrà «garantir la igualtat de tracte dels espanyols».Feijóo ha fet la proposta durant la reunió d'una hora de durada en què Sánchez també ha demanat al líder del PP que es comprometi a fer una renovació del Consell General del Poder Judicial abans del 31 de desembre sigui qui sigui el president.A la roda de premsa posterior a la reunió, el líder del PP ha retret a Sánchez que prefereixi pactar «amnisties i referèndums» que facilitar dos anys de govern «estable» del PP.El mateix Feijóo ha apuntat que el president espanyol en funcions ha rebutjat la seva proposta. Ha advertit que «és incomprensible que menys del 6% de la població, que té com a pretensió acabar amb l'Estat tal com el coneixem, pugui condicionar la governabilitat i decidir totes i cadascuna de les polítiques d'Estat».El líder del PP ha situat l'independentisme com a eix del seu discurs per demanar als socialistes que facilitin la seva investidura perquè els espanyols, ha dit, van expressar a les urnes «el seu desig que Espanya sigui una nació governable i un Estat estable», i rebutgen que quedin «en mans dels independentistes» i d'unes polítiques que «aprofundeixen la desigualtat entre els espanyols».Segons el líder del PP, «l'independentisme envalentit vol prémer l'accelerador» i pretén ara «l'alliberament de presos condemnats per delictes de sang», suposadament en referència a ETA, la «ruptura de la nació», una «amnistia general per a condemnats per atemptar contra la integritat de l'Estat» i «fins i tot referèndums d'independència».Per tant, segons Feijóo, PSOE i PP tenen «l'obligació històrica» de «protegir l'Estat de les exigències inconstitucionals i discriminatòries» de les forces independentistes.Per aquest motiu, Feijóo ha lliurat aquest dimecres un document de 12 pàgines al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, on li proposa que faciliti la seva investidura per afrontar una legislatura que tindria només una durada de dos anys i en què el govern del PP activaria sis pactes d'Estat.El document del líder del PP assegura que les dues grans formacions espanyoles «no podem permetre que la governabilitat d'Espanya es converteixi en un bé a subhasta» i estigui sotmesa al «xantatge permanent» dels que «busquen privilegis particulars a costa i en perjudici de la majoria dels espanyols».Segons el PP «les condicions ja expressades per l'independentisme són completament inassumibles» perquè estan més enllà de l'encaix «legal i constitucional» i generarien «diferències entre els espanyols» que cap govern ha d'assumir.Per aquest motiu proposen un gran «acord per la igualtat i benestar de tots els espanyols» obert a totes les formacions polítiques «que respectin els principis constitucionals».L'acord inclouria sis pactes d'Estat que parteixen de la premissa de l'acord per «facilitar la formació d'un govern d'Espanya» a través de la investidura de Feijóo per integrar un executiu de 15 ministeris.Aquest executiu, segons el PP, seria només per a una legislatura que tindria una durada màxima de dos anys.L'acord partiria del compromís de defensar «la integritat territorial de la nació espanyola» i rebutjar «sol·licituds de referèndum d'independència i d'amnistia».El primer pacte d'Estat que proposa el PP és el de la «regeneració democràtica» que preservi la «divisió de poders i la independència dels organismes de control», començant pels jutges.El segon és un «pacte per l'Estat del benestar» que garanteixi la viabilitat del sistema de salut, el sistema educatiu, la igualtat entre homes i dones i les pensions, «incloent en tot cas la revalorització anual».El tercer és un «pacte pel sanejament econòmic» que «garanteixi la solvència dels més vulnerables i la classe mitjana».El quart és un «pacte per les famílies» per «fer possible la conciliació» i treballar amb els agents socials per trobar fórmules de compatibilitzar la vida laboral i familiar.El cinquè és un «pacte nacional de l'aigua» per garantir «l'accés a aquest recurs bàsic».També inclou un sisè un «pacte territorial» per convertir el Senat «en una autèntica cambra de representació» i aprovar un nou model de finançament autonòmic.