Aquest és l'aliment que crea múscul, ajuda a aprimar i rejoveneix

Actualitzada 30/08/2023 a les 17:58

Múltiples beneficis

Encara que no existeix una definició científica acceptada, es parla de superaliments a nivell internacional per a referir-se a aquells que, gràcies als seus nutrients, vitamines i minerals, brinden múltiples beneficis a la salut com afavorir la pèrdua de pes, disminuir els nivells de sucre a la sang o contribuir a l'eliminació de toxines. És el cas de la quinoa, una llavor coneguda també com a pseudocereal que ha saltat a la fama després d'integrar-se com un aliment imprescindible en la dieta dels esportistes gràcies a la seva capacitat per a crear múscul i ajudar a aprimar.«Va ser la NASA qui va catapultar a aquest desconegut gra amb una excepcional composició on s'equilibren proteïna, greix i carbohidrats. La seva destinació era el cultiu per als viatges espacials de llarga durada. El seu principal benefici prové que la major part de les seves calories s'ofereixen en forma de carbohidrats complexos. A més, aquest superaliment també aporta prop de 16 grams de proteïnes per cada 100 grams, convertint-ho en un aliment molt proteic», explica Salena Sainz, farmacèutica, dietista nutricionista i directora de Naturae Nutrició.Entre els seus múltiples beneficis, la quinoa destaca pel seu alt contingut en vitamines del tipus B, C, E que milloren el desenvolupament cerebral i ofereixen un resultat antiedat gràcies a ser potents actius antioxidants. Així mateix, té un alt contingut en calci que ajuda a evitar la descalcificació dels ossos i dents i preveu el mal a l'ADN de les cèl·lules i eleva la síntesi de col·lagen. «La seva rica composició en aminoàcids importants, com la lisina, l'arginina i cistina, sense oblidar-nos de la metionina, fan a la quinoa sigui important per al desenvolupament cerebrovascular», indica la nutricionista.Font de proteïnes que ajuda a mantenir el pes i a crear múscul«Rica en ferro, calci i fòsfor, la quinoa també conté altes quantitats de magnesi, que contribueix al normal metabolisme energètic, la síntesi de proteïnes i el funcionament del sistema nerviós. Destaca el seu baix contingut en greixos, que li fa ser l'elecció perfecta en aquelles pautes on es necessita un control calòric, però sense oblidar una aportació d'àcids grassos saludables com l'àcid linoleic», apunta l'experta.Com en tot, perquè els beneficis dels aliments es vegin reflectits en el físic, una alimentació saludable ha d'anar acompanyada d'un estil de vida actiu. La nutricionista afegeix que la quinoa s'ha convertit en un aliment molt valuós per als esportistes per la seva capacitat per a ajudar a crear múscul ja que «conté fins i tot el doble de proteïnes que altres cereals, les seves fulles tenen característiques nutricionals similars als espinacs. A més, són molt baixes en hidrats i oxalat, anti nutrients que, nutricionalment, no interessen incloure en la dieta perquè influeixen en l'absorció d'altres minerals».