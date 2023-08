Una nova tècnica d'implant de vàlvula pulmonar per catèter evita la cirurgia a cor obert a dos pacients

La iniciativa de Vall d'Hebron, pionera a Europa, permet al pacient recuperar-se de manera ràpida

A Catalunya es detecten 600 nous casos de cardiopaties congènites en nadons

L'opció de cateterisme,«una alegria molt gran»

L'hospital Vall d'Hebron ha posat en marxa una nova tècnica d'implant de vàlvula pulmonar per catèter que evita la cirurgia a cor obert a pacients amb cardiopaties congènites. Segons el responsable de la Unitat Hemodinàmica Pediàtrica de l'hospital Vall d'Hebron, Pedro Betrián, el procediment s'ha realitzat amb èxit a dos pacients del centre que no complien els requisits per sotmetre's a una intervenció ordinària ja que el seu cor estava molt dilatat. En aquest sentit, Betrián ha explicat que la metodologia consisteix a implantar un adaptador perquè la vàlvula pulmonar pugui subjectar-se correctament. La iniciativa, pionera a Europa, permet als malalts amb cardiopaties congènites recuperar-se de manera ràpida.El responsable de la Unitat Hemodinàmica Pediàtrica ha expressat que tot i que la tecnologia ofereix avui en dia que les vàlvules es puguin implantar per catèter, no tots els pacients són aptes per a aquesta intervenció. «En cors molt dilatats, la vàlvula no es pot implantar perquè no queda estable, no es pot ancorar», ha explicat Betrián. Així doncs, a causa de la gran dilatació que presenta la zona, que impedeix que les noves vàlvules puguin quedar ben ancorades i estables en ser implantades, la cirurgia a cor obert era, fins fa poc, l'única opció per tractar aquesta mena de pacients.Segons Betrián, la nova tècnica requereix d'una intervenció «molt més simple» perquè el dispositiu entra per l'engonal, i té una recuperació «molt més ràpida» per al pacient: «L'avantatge és clar», ha assegurat. En aquest sentit, el metge ha explicat que l'endemà de la intervenció el pacient ja pot tornar a casa caminant. En canvi, en una cirurgia a cor obert, el pacient s'està una setmana o 10 dies hospitalitzat.«Amb aquest nou dispositiu serem capaços de tractar un gran percentatge de pacients que abans anaven a cirurgia», ha dit Betrián, que calcula que entre un 30% i 40% dels pacients amb cardiopaties congènites se'n podrien beneficiar. «És una xifra molt important perquè és molt freqüent que no es pugui implantar la vàlvula per la gran dilatació de la zona». Segons ha explicat el cap de la Unitat, els pacients que requereixen d'aquesta intervenció tenen entre 14 i 20 anys. Les vàlvules implantades tenen una durada d'aproximadament 10 anys.Les cardiopaties congènites són les malformacions congènites més freqüents, afectant entre 5 i 12 de cada 1.000 nadons. A Catalunya, es detecten prop de 600 nous casos cada any. Algunes d'aquestes cardiopaties es caracteritzen per tenir un estretor a la sortida del cor cap al pulmó, és a dir, a la vàlvula i arteria pulmonars. En alguns casos podent requerir tractament quirúrgic fins i tot a l'època del nounat. Com a conseqüència d'aquests tractaments, és freqüent que la vàlvula pulmonar es faci insuficient i que anys més tard s'hagi de substituir. Vall d'Hebron és un dels centres de salut europeus pioners en implantar aquesta tècnica, que fa cinc anys que s'utilitza als Estats Units.Joan, un pacient de 17 anys diagnosticat amb Tetralogia de Fallot, ha estat el primer pacient a rebre l'implant de vàlvula pulmonar per catèter. En concret, aquest pacient va ser operat al cap de vuit mesos per corregir la seva patologia, però en arribar a l'adolescència, va desenvolupar una insuficiència de vàlvula pulmonar severa. «Sempre havia pensat que m'haurien d'operar un altre cop a cor obert, però el meu cardiòleg esperava que la tecnologia avancés i es pogués trobar un nou mètode», ha dit el jove, que també ha expressat que quan li van oferir l'opció del cateterisme va sentir «una alegria molt gran».En aquest sentit, el pacient ha assegurat que la recuperació va ser «molt ràpida» i que al cap d'un dia ja era a casa amb la vàlvula funcionant. «Em vaig poder graduar al cap d'una setmana, vaig fer la selectivitat al mes següent, i ara estic fent vida normal», ha asseverat el pacient, que aquest setembre començarà un grau en disseny industrial. Davant l'èxit d'aquesta primera intervenció, es va realitzar la mateixa tècnica a un segon pacient, també adolescent, amb estenosi pulmonar congènita. Aquest havia rebut un tractament mitjançant una dilatació del catèter al període neonatal, i havia desenvolupat una insuficiència pulmonar severa. El jove també va tenir un bon resultat i una ràpida recuperació.