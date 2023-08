Lugo: Detinguda una mare que va abandonar al seu fill menor d'edat a Lleó

El nen es trobava a la via pública amb diverses maletes al seu voltant

Actualitzada 29/08/2023 a les 15:11

Una dona buscada per la justícia a Lleó ha estat detinguda a la ciutat de Lugo després que el seu fill menor d'edat fos localitzat al carrer, on havia passat la nit. Segons ha informat aquest dilluns la comissaria de la Policia Local de Lugo, el menor, de 17 anys d'edat, va ser identificat a les 08.40 hores del divendres quan es trobava estirat sobre la via pública amb diverses maletes al seu voltant.L'home va relatar a la patrulla d'agents que s'havia despertat sol després de passar la matinada al carrer al costat del seu germà bessó després de separar-se de la seva mare, amb la qual havien dormit la nit anterior.Els agents van aconseguir localitzar la mare del menor, que va dir estar de viatge i es va comprometre a recollir al seu fill en breu. Després que transcorreguessin diverses hores sense notícies de la dona, la policia va decidir l'obertura de diligències per un possible delicte d'abandó del menor.En el procés d'instrucció, van comprovar que existia una requisitòria per a detenció contra aquesta mare per part de la Fiscalia de Lleó, per la qual cosa van procedir al seu arrest per a posar-la a la disposició d'aquest organisme.