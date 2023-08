La tecnologia per conduir sense mans arribarà a Espanya d'aquí a uns mesos de la mà de Ford

Alemanya es convertirà, aquesta setmana, en el primer país de la UE en homologar un sistema de conducció autònoma

Actualitzada 29/08/2023 a les 20:15

Conduir sense mans un cotxe autònom amb ajuda de la mirada, cosa que fa mesos que ja és possible als Estats Units i el Regne Unit, ho serà també a les carreteres espanyoles abans de finals d'any gràcies a una tecnologia que Ford confia homologar a Espanya. Així, es convertirà en un dels primers països d'Europa en oferir-ho.

El fabricant automobilístic assegura que l'homologació a Espanya de la tecnologia BlueCruise -que condueix de manera autònoma el vehicle mentre el conductor mantingui la mirada a la carretera- és «imminent», després que Alemanya es convertirà aquesta setmana en el primer país de la Unió Europea en aconseguir-ho.

De fet, i segons ha explicat a EFE el responsable d'assumptes governamentals de Ford a Espanya, Fernando Acebrón, tant el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (MINCOTUR) com la Dirección General de Tráfico (DGT) ja han pogut observar una demostració. «S'espera que aquesta homologació arribi raonablement aviat. (...), segurament serà abans que s'acabi l'any», ja que des de Ford España «hi estem treballant tot l'estiu, amb unes relacions intenses, fluides i de col·laboració amb les autoritats,» detalla Acebrón. Si es compleixen aquests plans, Espanya s'avançarà a altres països del Vell Continent i seria el segon de la Unió Europea en comptar amb aquesta tecnologia.



Conduir amb la mirada

Com ha pogut comprovar l'EFE en unes proves d'una hora a les carreteres de Colònia a bord d'un Ford Mustang Mach-E, el vehicle a través d'una càmera infrarojos introduïda al volant monitora la direcció de la vista i permet després d'aquesta acció que el conductor tregui les mans del volant i que el cotxe condueixi de manera autònoma.

La conducció autònoma nivell 2 és aquella que permet retirar les mans i la vista temporalment del vehicle amb un assistent de conducció que pot controlar el moviment lateral i longitudinal necessaris per poder canviar de carril o avançar un altre vehicle. «En qualsevol cas, el conductor està encara en control, no pot fer altres coses i necessita estar sempre alerta» a qualsevol imprevist o obstacle que pugui aparèixer a la carretera, explica a EFE Pradeep Nold, responsable de desenvolupament d'aquesta tecnologia.

L'objectiu és que el conductor guanyi «cert nivell de confort», ja que no ha de mantenir les mans al volant en una llarga conducció, i pot relaxar la postura en aquells recorreguts de més distància. «El cotxe pot frenar, accelerar, i mantenir-se al carril», explica l'enginyera espanyola Arantza Domínguez, que participa en el desenvolupament i implantació d'aquesta tecnologia, gràcies a eines com el control de velocitat de creuer adaptat o el manteniment central de carril i reposicionament.

BlueCruise està autoritzada per ser utilitzada a les denominades «zones blaves», que són carreteres mapades per Ford i que en el cas d'Alemanya són el 95 % de les autopistes del país. Al Regne Unit es pot utilitzar des de l'abril passat a les seues carreteres «M». Segons Domínguez, el software està «completament desenvolupat» per ser utilitzat per autopistes a tots els vehicles de la marca que disposin dels sensors necessaris per al seu funcionament i en el futur pretenen que aquesta tecnologia pugui ser aplicada també en carreteres nacionals. «El motiu pel qual no ho oferim en altres carreteres és perquè de moment moure el cotxe en un revolt molt tancat no es pot fer de manera autònoma. El conductor hauria d'ajudar a girar el volant», explica Domínguez sobre les limitacions actuals de la tecnologia.

A més d'en territori germànic, aquesta tecnologia ha estat provada a la Xina i als Estats Units, i en aquest últim compta amb una base de clients que han fet 270 milions de quilòmetres per ajudar al desenvolupament del sistema.

Un avís al panell frontal i comença la conducció autònoma

La conducció d'aquest vehicle és similar a la d'altres elèctrics automàtics o vehicles de Ford fins al moment en què s'activa la tecnologia BlueCruise. El sistema és activat a través d'un botó incorporat al volant amb què es pot regular la velocitat fixa a la que es pretén que circuli el vehicle. També es pot deixar que sigui el mateix sistema el que estableixi la velocitat en funció dels senyals viaris que vagi veient.

Mentre el conductor mantingui la mirada a la carretera i es trobi en una de les anomenades «zones blaves», podrà observar com el panell del tablier s'il·lumina amb una llum blava i li permet retirar tant les mans del volant com els peus dels pedals.

A continuació, el conductor tan sols ha de mantenir la vista a la carretera, i en cas de retirar-la, després de sis segons s'emetrà una alerta sonora, més tard tornarà a avisar amb dos frenades lleugeres consecutives i, finalment, començarà la reducció de velocitat fins que el conductor torni a recuperar el control.

La tecnologia BlueCruise és limitada a llegir la ruta detectada per GPS d'un sol carril, pel qual per avançar un altre vehicle, el conductor ha de recuperar el control i incorporar-se a l'altre carril. El mateix en el cas de voler prendre una desviació.

Les carreteres espanyoles, preparades per al desembarcament de Bluecruise

Segons Acebrón, les carreteres espanyoles i la seua legislació estan preparades per incorporar aquesta nova tecnologia i, ara que Alemanya ja aconseguirà l'homologació, la resta dels països de la UE pot sol·licitar-la. Per llei, després del seu estudi, l'autorització ha de ser concedida.

Ford en aquests moments es troba desenvolupant la cartografia d'Espanya per poder introduir les carreteres del país en els sistemes GPS de Bluecruise, encara que des de la companyia asseguren que «encara queda feina per fer» i que hi haurà zones en les quals no es podrà utilitzar a causa de revolts amb un angle més pronunciat.