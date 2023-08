La Federació deixa Rubiales sense sou, sense cotxe oficial i li reclama el mòbil i l'ordinador

Rubiales deixarà de percebre els 621.000 euros anuals que cobra com a president de la RFEF i com a dirigent de la UEFA

Actualitzada 29/08/2023 a les 16:55

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha deixat Luis Rubiales sense sou ni cotxe oficial en aplicació de la suspensió provisional de tres mesos que li ha aplicat la Fifa, segons ha avançat 'El Mundo' i han confirmat fonts d'aquest organisme a l'ACN.És fruit dels acords adoptats a la reunió d'aquest dilluns i implica, també, que Rubiales haurà de lliurar els dispositius electrònics propietat de la Federació, com el mòbil i l'ordinador. Rubiales deixarà de percebre, de moment, la part proporcional dels 621.000 euros anuals que cobra com a president de la RFEF (371.000) i com a dirigent de la UEFA (250.000). També deixa de percebre els 3.000 euros mensuals per a lloguer de pis que rebia de la Federació.