França prohibeix les túniques islàmiques a les escoles

Actualitzada 29/08/2023 a les 12:12

França prohibirà les abaies a les escoles públiques en nom del laïcisme ja que el Govern considera que aquestes túniques àmplies que cobreixen el cos de les dones, del cap als peus ocultant les formes, originàries de països musulmans, són un vestit d'identificació religiós.«L'escola no és el lloc per a fer proselitisme religiós», va subratllar aquest dilluns el portaveu del Govern, Olivier Véran, per justificar una mesura avançada hores abans pel ministre d'Educació, Gabriel Attal.En una entrevista al canal BFMTV, Véran va recordar que a les escoles públiques s'aplica el principi del laïcisme i la abaia «evidentment és un vestit religiós», encara que el Consell Francès del Culte Musulmà (CFCM) pretengui el contrari.El diumenge a la nit, Attal havia explicat aquesta prohibició amb caràcter general que ja podien decidir els directors de centres escolars per pròpia iniciativa, perquè aquests mateixos directors «esperen regles clares a nivell nacional».El titular d'Educació va posar l'accent que a França «l'escola de la República s'ha construït entorn de valors extremadament forts, i en particular el laïcisme».«El laïcisme -va afegir- no és una limitació, és una llibertat. És la llibertat de forjar-se una opinió. Per a mi el laïcisme a l'escola és una cosa molt clara: quan s'entra en una classe no s'ha de poder distingir la religió dels alumnes en mirar-los. Per tant, he decidit que no es podrà continuar portant la abaia».Attal té intenció de reunir-se aquesta setmana amb els directors dels centres escolars per explicar la seva directiva.Una llei de 2004 proscriu a les escoles i liceus públics els vestits o signes amb els quals els alumnes «manifesten de manera ostensible una pertinença religiosa». L'objectiu de la llei en aquell moment era sobretot el vel islàmic.El CFCM, un òrgan de representació dels musulmans davant els poders públics, s'havia pronunciat al juny pel debat sobre la proscripció de la abaia en els centres escolars afirmant que no és un vestit musulmà.«A la tradició musulmana, que nosaltres defensem, un vestit sigui el que sigui no és un signe religiós en si», assenyalava el CFCM, que deia témer que aquesta polèmica donés lloc a una estigmatització dels musulmans.