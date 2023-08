Extreuen un cuc viu de 8 centímetres del cervell d'una dona

Aquesta ha estat la primera vegada que han trobat un anèl·lid en el cervell d'un ésser humà

Actualitzada 29/08/2023 a les 16:12

Un cuc de 8 centímetres de llarg ha estat extret viu del cervell d'una dona a Austràlia, en una cirurgia del lòbul frontal. El cuc, una larva de l'espècie Ophidascaris robertsi, és un paràsit que sol envair els cossos de diferents espècies animals, però aquesta ha estat la primera vegada que han trobat l'anèl·lid en un ésser humà.La dona, de 64 anys, portava diversos mesos en tractament per una «inusual mescla de símptomes», diuen els metges: dolor estomacal, tos i suors nocturnes, que van evolucionar a amnèsia i depressió. La pacient havia estat sotmesa a diverses inspeccions i tractaments, però els sanitaris no podien trobar el motiu de la seva patologia, explica el doctor Mehrab Hossaim, expert en parasitologia, a la revista Emerging Infectious Diseases («Malalties Infeccioses Emergents»).La sorpresa va arribar quan, en una operació del lòbul frontal del cervell, els cirurgians van trobar el gegantesc paràsit, que estava amb vida dins del crani de la dona. «Aquesta infecció mai abans havia estat documentada en un ésser humà», explica Sanjaya Senanayake, doctor de l'hospital de Canberra especialitzat en malalties infeccioses.La dona havia rebut l'operació per una «atípica lesió al lòbul frontal dret del cervell» revelada en una exploració, però els motius d'aquesta condició solament es van conèixer durant la intervenció quirúrgica.«La pacient residia en una zona d'un llac habitada per pitons», indica Hossain a la revista. «Sovint recol·lectava vegetació nativa per a usar-la en la cuina. La nostra hipòtesi és que sense adonar-se va consumir ous d'Ophidascaris robertsi, o sigui directament de la vegetació o indirectament mitjançant la contaminació de les seves mans o equip de cuina», teoritza.El doctor Senanayake ha manifestat a la BBC que aquest cas és «un advertiment»: «El covid està desapareixent lentament, però és essencial que els epidemiòlegs i els governs ens assegurem de vigilar eficaçment l'aparició de noves malalties infeccioses». «Aquest cas ressalta la dificultat en el diagnòstic parasitari», escriu a l'article Hossaim. «A més, emfatitza el risc actual de malalties zoonòtiques quan els humans i els animals interactuen estretament».L'espècie Ophidascaris robertsi, originària d'Austràlia, se sol allotjar a les pitons catifa. Els adults s'allotgen a l'estómac de la serp i llancen els seus ous a la seva femta. Aquests ous són ingerits per petits mamífers, que serveixen d'hostes intermediaris. Dins d'ells, les larves poden aconseguir una longitud considerable, entre els 7 i els 8 centímetres.Els humans infectats amb larves d'aquesta espècie d'anèl·lid es considerarien hostes accidentals, segons el paper de Hossaim. No obstant això, fins a aquest cas, no hi havia constància d'una infecció humana amb cap espècie de Ophidascaris.