Barcelona: Detenen dos germans per robar el mòbil a un home i agredir-lo amb puntades de peu al cap

Els detinguts són reincidents i acumulen més de 15 antecedents

Actualitzada 29/08/2023 a les 15:02

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 25 d'agost dos germans per robar el mòbil a un home i agredir-lo de forma violenta amb puntades de peu al cap a l'estació de metro de Torre Baró, a Barcelona. Els fets es van produir la matinada del 19 d'agost.Segons fonts policials, els detinguts, de 26 i 31 anys, van robar el mòbil a la víctima i, en veure que aquest es dirigia a denunciar els fets, el van seguir i el van acabar agredint. Ambdós detinguts són reincidents i acumulen més de 15 antecedents entre els dos.Segons ha informat el TSJC, el jutjat d'instrucció 15 de Barcelona ha ordenat la presó provisional comunicada i sense fiança per als dos germans. La causa està oberta per lesions, robatori amb violència i amenaces.