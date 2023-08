Aquest any «probablement» hi haurà «retards» en la venda de viatges de l'Imserso

Acave alerta que el 2021 ja es van endarrerir les tradicionals sortides per a jubilats, provocant menys reserves

Actualitzada 29/08/2023 a les 16:19

El precedent del 2021

900.000 places a tot l'Estat

Les agències de viatges avisen que «probablement» aquest any hi haurà «retards» en la venda de viatges de l'Imserso. En principi les tradicionals sortides per a jubilats es comencen a comercialitzar entre finals de setembre i principis d'octubre, però aquest any diversos recursos poden provocar que durant uns mesos el programa quedi «en stand-by». Així ho explica la gerent de la patronal de les agències de viatges ACAVE, Catiana Tur, en declaracions a l'ACN. La patronal recorda que el 2021 també es va endarrerir l'inici dels viatges per temes burocràtics, fet que va provocar menys reserves. «Si els recursos s'accepten a tràmit i perdem dos o tres mesos de campanya, està clar que pot tenir una certa afectació», explica Tur.A principis de juliol el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 va adjudicar al grup turístic mallorquí Avoris Corporación Empresarial els tres lots dels viatges de la temporada 2023-24. Per primera vegada una sola empresa guanyava tota la contractació. Des d'aleshores, diversos operadors turístics han presentat recursos contra la decisió, l'últim dels quals aquest dilluns. En concret, han recorregut el concurs al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals les companyies Soltour, Mundiplan i Nautalia.Fonts del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 consultades per l'ACN han assegurat que per ara es desconeix si els recursos s'admetran a tràmit. Per tant, de moment, el govern espanyol assenyala que no preveu que hi hagi un endarreriment en l'inici dels viatges.Per la seva banda, les agències de viatges recorden que fa dos anys ja hi va haver un retard en la venda d'estades de l'Imserso per qüestions administratives. «Els programes que s'havien de començar a vendre al setembre ho van fer al desembre», explica Tur, que indica que aleshores «no es van vendre tots els viatges que s'havien de vendre». «Tot plegat incideix en una menor venda dels viatges que poden fer les agències», adverteix. A més, indica que hi ha establiments que fan campanyes específiques per les tradicionals sortides de jubilats i contracten més personal, sobretot a la demarcació de Tarragona i a la zona del Maresme. «Tot això també es retarda», lamenta Tur.Segons Acave, la temporada 2023-24 de l'Imserso es preveia en la línia dels anys pre-pandèmia. «Estavem parlant d'una normalització total i absoluta», indica Tur, que admet que els recursos poden alterar-ho. La gerent de la patronal Acave assegura que els pronòstics anaven en la línia de les bones xifres que el sector turístic està registrant durant aquest estiu. «Estem per sobre del 2019, estem parlant de xifres rècord», avança.El programa Imserso una de les finalitats que té és permetre que els hotels estiguin oberts durant les temporades baixes. Enguany en el concurs es convocaven 886.269 places a tot l'Estat i es dividia en diferents lots: zona costanera peninsular amb i sense transport (Andalusia, Catalunya, Regió de Múrcia i el País Valencià), la zona costanera insular a les Illes Balears i les Illes Canàries amb i sense transport i Turisme de Escapada, que inclou circuits culturals, turisme de natural, capitals de província i Ceuta i Melilla.Pel que fa als preus, a la zona costanera peninsular oscil·len entre els 210,72 euros i els 290,07 euros en règim de pensió completa i en funció de si s'hi inclou transport i si l'estada és de 8 o 10 dies; a les zones costaneres insulars van des dels 210,39 euros fins als 435,95 euros i el Turisme d'escapada entre els 124,68 euros per a estades de quatre dies en capitals de província en mitja pensió fins als 293,16 euros per als circuits culturals de sis dies de durada en pensió completa.Una de les reivindicacions històriques de les agències de viatges és el preu que reben per cada viatge que gestionen, que és de 14,5 euros. «És una remuneració totalment insuficient», apunta Tur. La patronal recorda que es tracta d'una quantitat que fa anys que està congelada, mentre que els costos que han d'afrontar les agències s'han apujat durant els últims anys, sobretot tenint en compte el context d'inflació de l'últim any.