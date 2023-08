Andorra demanarà tenir coneixements de català per obtenir o renovar el permís de residència

El govern del Principat organitzarà cursos de 30 hores per ajudar a acreditar-ne uns coneixements bàsics

Actualitzada 29/08/2023 a les 17:17

Andorra demanarà uns coneixements mínims de català a les persones que vulguin obtenir o renovar els permisos de residència al país. Així ho preveu la nova llei de la llengua oficial, que prepara el govern del Principat i que entraria en vigor l'any que ve, segons ha avançat el 'Diari d'Andorra' aquest dilluns.Per fer-ho possible, s'organitzaran cursos de 30 hores que, un cop superats, permetran acreditar-ne uns coneixements bàsics. Mentre, les persones amb un nivell A2 o superior de català no hauran de fer aquesta formació. L'objectiu és que tots els residents puguin expressar-se mínimament en la llengua oficial del país. L'aplicació de la nova normativa coincidirà amb el període de renovació d'uns 3.000 permisos de residència.El text s'està treballant entre els ministeris de Cultura, Educació i Interior del país, ja que incorporarà un article per modificar la llei d'Immigració i afegir el nou requisit per als permisos de residència. La normativa arriba després que l'executiu andorrà hagi constatat que cada vegada hi ha més casos en que la primera atenció es fa directament en castellà, sobretot al sector del comerç i la restauració. En aquest sentit, es buscarà la col·laboració de la Unió Hotelera d'Andorra, la Cambra de Comerç i la Confederació Empresarial Andorrana. Mentre, els treballadors temporers en quedaran al marge, tot i que es vol trobar la manera d'incentivar-los a aprendre l'idioma.