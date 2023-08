Vigo: Detingut després d'intentar asfixiar la seva parella quan ella li va dir que volia acabar la relació

La dona presentava esgarrapades al coll i una mà inflamada

Agents de la Policia Local de Vigo han detingut un home de 33 anys d'edat, com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere després d'intentar asfixiar la seva parella quan ella li va dir que volia trencar la relació. Segons han informat fonts policials, els fets van ocórrer en la matinada del passat dissabte, quan el 092 va rebre una trucada alertant d'un episodi de violència masclista en un habitatge del carrer Figueiras.Una dotació es va desplaçar al domicili i allà es va entrevistar amb una dona, que va explicar que es trobava en el saló de casa seva conversant amb la seva parella i que, quan li va dir que tenia intenció de trencar la relació, ell va reaccionar de «manera agressiva i violenta», agarrant-la pel coll i intentant asfixiar-la. La dona presentava esgarrapades al coll, la mà esquerra inflamada i li faltava una ungla.Segons va relatar, va aconseguir escapolir-se de l'atac i refugiar-se a la seva habitació, mentre l'home li cridava que l'anava a matar. Aquests fets van ser confirmats per una altra dona, que viu en aquest domicili i va ser testimoni de l'ocorregut. Els policies van procedir a la detenció d'H.A.G.M. (inicials de l'home), de 33 anys d'edat, com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere.