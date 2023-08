Un guàrdia civil fora de servei salva la vida de tres nens a punt d'ofegar-se a Castelló

L'agent ha hagut de ser hospitalitzat després del rescat

Actualitzada 28/08/2023 a les 17:31

Un Guàrdia Civil de 39 anys que es trobava fora de servei va rescatar aquest diumenge a tres nens que s'estaven ofegant en una platja del Grao de Castelló després de ser arrossegats pel corrent. Els fets es van produir en la tarda del diumenge degut al fort vent i a l'intens onatge, i en aquests moments onejava la bandera groga a la platja.Un agent amb destinació en el lloc principal de la Guàrdia Civil de Borriana (Castelló) que es trobava en la zona amb la seva família va veure a tres nens que no podien sortir de l'aigua i que estaven sent arrossegats pel corrent. «Els nens estaven molt cansats i espantats però l'agent, tot i que la labor de salvament estava sent molt dificultosa per l'estat de la mar, va aconseguir transmetre'ls paraules de tranquil·litat mentre els portava cap a la zona de les roques i intentava l'extracció des d'allà», expliquen des de la comandància.Entre el guàrdia civil i altres dues persones que també es van llançar a l'aigua per a ajudar van poder treure els nens i posar-los fora de perill, però l'agent es trobava exhaust per l'esforç realitzat i la gran quantitat d'aigua ingerida, per la qual cosa ja no li quedaven forces per a sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va haver de ser auxiliat per una socorrista que ho va traslladar en la seva moto d'aigua fins a la costa.Una vegada fora de l'aigua el guàrdia civil presentava problemes respiratoris, per la qual cosa va haver de ser atès pels serveis mèdics i traslladat a l'Hospital General de Castelló, on roman ingressat encara que la seva vida no corre perill.